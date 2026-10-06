Čola objavio novi album, a sada sprema koncerte: Prvi bi mogao biti u ovom gradu

Nakon što je poslije devet godina objavio novi studijski album „Maštam i praštam“, Zdravko Čolić mogao bi uskoro krenuti na koncertnu promociju pjesama koje je publika dugo čekala.

Kako nezvanično saznajemo, jedan od prvih velikih nastupa u Bosni i Hercegovini mogao bi biti održan u Areni Zenica početkom decembra.

Ukoliko se najave realizuju, upravo bi Zenica mogla označiti početak novog koncertnog ciklusa, nakon kojeg bi Čolić nastupao i u drugim gradovima BiH.

Nakon Sarajeva

Interesovanje za Čolićeve nastupe u Bosni i Hercegovini već je dobro poznato.

Pjevač je u martu i aprilu ove godine održao čak pet koncerata u sarajevskoj Zetri, čime je još jednom pokazao koliko snažnu vezu ima sa domaćom publikom.

Sada bi na red mogli doći i drugi gradovi, a nove pjesme sa albuma „Maštam i praštam“ biće jedan od glavnih aduta budućih nastupa.

Čolić iza sebe ima decenije karijere, ali njegov koncertni raspored i dalje privlači ogroman broj gledalaca, posebno u Bosni i Hercegovini, gdje njegove pjesme imaju posebnu publiku.

Velika imena iza novih pjesama

Na novom albumu Čolić je okupio brojna poznata imena regionalne muzičke scene.

U stvaranju pjesama učestvovali su Dino Merlin, Tonči i Vjekoslava Huljić, Miroslav Rus, Neno Belan, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Antonija Šola i Nikša Sviličić, dok su producentski dio potpisali Nikša Bratoš, Mahir Sarihodžić i Marko Luis.

Čolić je dio pjesama potpisao i sam, a novo izdanje predstavlja spoj različitih autorskih rukopisa i njegovog prepoznatljivog vokala.

Ipak, za publiku će uskoro biti najvažnije kako će nove pjesme zvučati uživo.

Ako se najave potvrde, Zenica bi početkom decembra mogla biti mjesto prvog velikog susreta Čolića i publike u okviru nove koncertne priče, a nakon toga očekuju se nastupi i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i regiona, piše Avaz