Ови хороскопски знаци се најтеже подносе: Њихове разлике често прерасту у сукоб

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неки људи се једноставно разумију од првог сусрета, док је са другима потребно много више стрпљења. У астрологији се одређене комбинације знакова традиционално сматрају посебно изазовним, најчешће због потпуно различитих темперамената, потреба и начина комуникације.
Наравно, хороскопски знак не одређује да ли ће однос бити успјешан. Ипак, астролошка тумачења могу бити занимљива када покушавамо да разумијемо зашто се са неким особама лако проналазимо, док нас друге изузетно брзо избацују из такта.
Од Овна и Рака до Јарца и Овна, ово су комбинације које према астрологији често имају највише разлога за несугласице.
Ован је директан, импулсиван и углавном жели да се проблеми рјешавају одмах. Рак је емотивнији, осјетљивији и много више пажње посвећује начину на који се неко према њему понаша.
Оно што Ован види као искреност и отвореност, Рак може доживјети као грубост. Са друге стране, Овну Ракова потреба за сигурношћу и емотивном блискошћу понекад може дјеловати као ограничавање.
Управо због тога њихове разлике могу врло брзо постати видљиве, нарочито када се нађу у ситуацији у којој једно тражи брзину, а друго разумијевање и сигурност.
Бик воли стабилност, рутину и оно што је већ провјерено. Водолија је много отворенија за промјене, нове идеје и непредвидиве изборе.
Бику Водолија може дјеловати сувише непредвидиво, док Водолија Бика може доживјети као тврдоглавог и превише везаног за навике.
Проблем настаје када ниједан од њих не жели да попусти. Бик тешко одустаје од онога у шта вјерује, док Водолија још теже прихвата осјећај да неко покушава да је ограничи.
Иако оба знака повезује Меркур, планета комуникације, њихов начин функционисања може бити веома различит.
Близанци воле разноврсност, спонтано мијењање планова и велики број тема, док Дјевица преферира ред, прецизност и конкретност. Дјевици Близанци могу изгледати неозбиљно, док Близанцима Дјевица може дјеловати превише критично.
Када се њихове различите потребе сударе, оно што једном знаку представља спонтаност, другом може изгледати као неодговорност.
Лав воли пажњу, отворено признање и поштовање. Шкорпија је затворенија и емоције често чува за себе, па не показује увијек јасно шта мисли.
Оба знака имају снажан карактер и тешко одустају од онога што су зацртали. Зато њихови сукоби лако могу постати борба за доминацију.
Када ниједна страна не жели да направи први корак уназад, расправа може постати важнија од проблема због којег је уопште почела.
Дјевица воли планирање, организацију и детаље. Стријелац, са друге стране, ужива у спонтаности, слободи и могућности да промијени план у посљедњем тренутку.
Дјевица Стријелца може доживјети као неодговорног, док Стријелац Дјевицу може сматрати превише захтјевном и критичном.
Њихова свакодневица зато може бити пуна ситних несугласица - од договора око времена и обавеза до потпуно различитих погледа на то како би нешто требало урадити.
Вага углавном покушава да пронађе компромис и избјегне непотребне конфликте, док Јарац често наступа одлучно, практично и директно.
Ваги може сметати Јарчева озбиљност, док Јарцу Вагино дуго размишљање и премишљање могу дјеловати заморно.
Код ове комбинације проблем често није недостатак комуникације, већ различит начин доношења одлука. Један жели да размотри све стране, док други жели да пресијече и настави даље.
Шкорпија посебно цијени лојалност, дубину и повјерење. Близанци воле слободну комуникацију, промјене и разноврсност.
Шкорпији може сметати оно што види као Близанчеву непредвидивост, док Близанци тешко подносе Шкорпијину потребу да разумије шта се догађа испод површине.
Ова комбинација може бити веома интензивна, али управо због тога и захтјевна. Када се изгуби повјерење, тешко проналазе начин да се врате на почетак.
Оба знака могу бити веома амбициозна и упорна, али се разликују у начину на који желе да дођу до циља.
Ован жели брз резултат и често реагује импулсивно, док Јарац више воли стратегију, дисциплину и постепено грађење успјеха.
Када се не слажу, њихова тврдоглавост може додатно продубити сукоб. Ипак, управо због сличне амбициозности могу много тога и да постигну заједно ако науче да поштују различите начине рада.
Да ли су ове комбинације заиста осуђене на сукоб?
Астрологија ове парове описује као потенцијално захтјевне, али то не значи да су њихови односи осуђени на неуспјех. На стварну компатибилност много више утичу карактер, искуства, начин комуникације и спремност обје особе на компромис.
Зато чак и два знака која се према астролошким тумачењима „не подносе“ могу изградити добар однос. Некада управо различитости постану оно што двије особе научи да боље разумију једна другу.
Напомена: Хороскоп је заснован на астролошким тумачењима тренутних положаја Сунца, Мјесеца и планета. Астрологија није научно потврђена метода предвиђања и служи првенствено за забаву и личну рефлексију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
21 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
38
15
37
15
37
15
29
15
24
Тренутно на програму