Umrla žena čija je deložacija pokrenula masovne proteste u Madridu: "Ovo je ubistvo!"

Marikarmen Abaskal, 87-godišnjakinja čija je deložacija iz stana u Madridu prošlog mjeseca izazvala masovne proteste zbog stambene krize u Španiji, preminula je u bolnici.

Abaskal je preminula u srijedu, saopštio je Sindikat stanara Madrida, dok su hiljade ljudi izašle na ulice glavnog grada Španije kako bi protestovale nakon njene smrti.

Osamdesetsedmogodišnja žena posljednje dane života provela je u bolnici zbog teške anksioznosti i iscrpljenosti, nakon što je 23. septembra deložirana iz stana u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iz njenog doma iznijeli na nosilima.

Stambena kriza

Njen slučaj postao je simbol sve dublje stambene krize u Španiji, koju obilježavaju nedostatak stanova i nagli rast cijena najma. Nakon njenog iseljenja aktivisti su podigli šatorski kamp na madridskom trgu Puerta del Sol, a protesti su se proširili i na druge gradove.

Nakon vijesti o njenoj smrti, hiljade demonstranata krenule su od Puerta del Sola prema španskom parlamentu. Uzvikivali su: „Ovo nije smrt. Ovo je ubistvo!“

– To je bila potpuno spriječiva smrt koja simbolizuje dramu stambene krize u Španiji – rekao je 36-godišnji demonstrant Dario Gomez.

Protesti su održani i u Barseloni, dok su sindikati najavili generalni štrajk širom zemlje za 11. novembar, upravo zbog pitanja stanovanja.

Abaskal je iseljena nakon što je investicioni fond kupio njen stan. Nekoliko dana nakon deložacije njen advokat saopštio je da je postignut osmogodišnji dogovor koji bi joj omogućio povratak u stan, uz plaćanje iste kirije koju je ranije plaćala.

Potpisivanje sporazuma

Međutim, Abaskal je planirala da potpiše sporazum tek nakon što se oporavi, ali nije dobila priliku da napusti bolnicu.

Njena priča dobila je i političku dimenziju. Protesti zbog stambene krize, zajedno sa odbijanjem španskog parlamenta da usvoji mjere usmjerene na ograničavanje deložacija i pritiska na rast kirija, doprinijeli su odluci premijera Pedra Sančeza (Pedro Sánchez) da raspiše prijevremene izbore za 29. novembar.

Sindikati su poručili da će Abaskal ostati simbol borbe za pravo na stanovanje.

– Sad, nakon njene smrti, ostaje nam primjer borbe koju je vodila i nasljeđe koje je ostavila. I, prije svega, poštovaćemo ono što je od nas uvijek tražila: „Borite se, nastavite se boriti za ono što je vaše“ – saopštio je Sindikat stanara Madrida.

Sančez je izrazio žaljenje zbog njene smrti, dok je lider opozicione Narodne stranke Alberto Nunjez Feiho pozvao da se njena smrt ne politizuje.

– Pred nečijom smrću najvažnije je poštovanje – poručio je Feiho.

Abaskal je, prema riječima jednog od njenih komšija, bila osoba koju su oblikovale decenije života tokom diktature Fransiska Franka (Francisco Franco), koja je završila 1975. godine.

– Vodila je borbu, imala je vrlo jasne stavove, snažan osjećaj za pravdu i, prije svega, društvenu svijest i osjećaj solidarnosti – kazao je njen komšija.

Nastavak borbe

Za demonstrante koji su se okupili u Madridu, njena smrt postala je dodatni poziv na nastavak borbe protiv rastućih cijena stanovanja i deložacija.

– Najbolji način da joj odamo počast jeste da nastavimo borbu, da nastavimo mobilizaciju i borbu za dostojanstven život kako se ono što se dogodilo njoj ne bi dogodilo nikome drugom – rekao je 31-godišnji demonstrant Giljermo Ruiz.