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Napadnut jedan od najvećih informacionih centara u Rusiji

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08.10.2026 06:57

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Нападнут један од највећих руских центара за податке
Foto: X/printscreen

U noćnom napadu dronom navodno je oštećen veliki informacioni centar kompanije „Jandeks“ u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, nakon čega je na tom industrijskom području izbio veliki požar.

OSINT grupe „Eksilenova+“ i „ASTRA“ objavile su da je riječ o lokaciji „Jandeks DC Sasovo“ u istoimenom gradu. Iz „Jandeksa“ navode da je to njihov najveći podatkovni centar, ključan za podršku uslugama kompanije i njenoj klaud infrastrukturi.

Iz „Jandeks Klauda“ kasnije su potvrdili „incident“ i probleme s napajanjem u zoni dostupnosti „ru-central1-b“. Prema njihovim informacijama, prekidi su počeli oko 1.31, a situacija se nije stabilizovala ni nakon 40 minuta. Kompanija je upozorila da bi prekid mogao zahvatiti i druge dijelove klaud mreže.

Korisnicima su savjetovali da premjeste dio usluga na druge lokacije dok inženjeri ne uspostave sistem. „Jandeks“ incident nije javno povezao s izvještajima o napadu dronom. Grupa „Eksilenova+“ izvijestila je i o smetnjama u radu nekih „Jandeksovih“ usluga nakon napada. S druge strane, javni servisi za praćenje rada mreža nisu zabilježili šire prekide glavnih korisničkih usluga.

Centar smješten uz fabriku vojne opreme

Informacioni centar u Sasovu nalazi se unutar kompleksa fabrike alatnih mašina „Sasta“. Fabrika proizvodi mašine za rezanje metala i visokopreciznu CNC obradu, a koriste se u cjelokupnoj ruskoj industriji, među ostalim u odbrambenom, vazduhoplovnom, naftnom i gasnom sektoru te u teškoj mašinogradnji.

Iz „Saste“ navode da njihov proizvodni kompleks uključuje radionice za obradu i montažu, livnicu te odjeljenja za istraživanje i razvoj. Ističu da njihovu opremu koriste i kompanije iz ruske odbrambene industrije. Zbog uloge u ruskom odbrambenom sektoru, fabrika je od 2024. godine pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva.

Zasad nije jasno da li je cilj napada bio „Jandeksov“ podatkovni centar, fabrika „Sasta“ ili obje lokacije. Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov je 2022. godine kompleks u Sasovu opisao kao visokotehnološki objekat s desetinama hiljada servera za brzu obradu podataka za sve „Jandeksove“ usluge.

Regionalne vlasti i ukrajinska vojska zasad nisu službeno potvrdile napad. „Jandeks“ je priznao incident na infrastrukturi i probleme s opskrbom električnom energijom, ali nije naveo uzrok, piše Indeks

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