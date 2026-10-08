Banjalučki taksisti o gužvama: Totalni je haos, ljudi izlaze iz vozila i idu pješke

Banjalučki taksisti upozoravaju da su saobraćajne gužve u gradu sve učestalije, posebno u špicevima, zbog čega im vožnje traju duže, a troškovi poslovanja rastu. Kažu da dodatni problem predstavlja i sve intenzivnija gradnja stambenih objekata.

„Taksista danas, mora da radi najmanje deset sati da bi imao nekakav prolaz pa to je često i do 12 sati. Kada je riječ o gužvama u saobraćaju, i kada je riječ o oktobru mjesecu kada se vraćaju studenti, a đaci su već u klupama, i godišnji odmori završeni, tada je grad posebno pun“, rekao je Dragan Purišić, Udruženje taksista „Banjalučki taksisti“.

Kada je riječ o aktuelnim gužvama u Banjaluci, Purišić kaže da su one intenzivne i posebno česte u protekle dvije godine.

„Dobro, sada se na to sve radi i kružni tok kod Audi servisa i dok se radio onaj kod Škorpiona, ali problem stvara sve veća izgradnja stanova, gdje su stanovi na skoro svakom koraku i pod hitno bi trebalo naći neko rješenje“, govori Purišić

Prema njegovim riječima, bilo je čak od 40 – 50 odsto putnika koji su napuštali vozilo i birali opciju da idu pješke jer su se u koloni znali zadržavati minimalno deset minuta ili više.

„Opet, moram reći i da putnici koji zovu na te kratke relacije, 500, 700 metara ili kilometar uvijek mogu prije pješke doći nego taksijem. Većina ih je svjesna da meni u čekanju auto radi, trošim gorivo. Mi smo nekada otprilike mjesečno trošili oko 700 KM na gorivo, a to je sada od 1.150 – 1. 200 KM“, govori Purišić.

Gužve su postale učestale, a najveće su u periodu od 7.00 do 8.15 časova, kako kaže Purišić, oko pola 9 se stišava i od 11 do 15 časova su intenzivne te do 17 časova gdje oko 19 dolazi do zatišja i u večernjim satima se opet stvaraju kolone.

„Čak oko osam sati postaju nenormalne gužve pa do devet i petnaest i to u večernjim satima, i znaju biti gore nego ujutro“, govori Purišić.

Kako on kaže, „totalni je haos“, struka bi se trebalo tim pozabaviti, a godišnji troškovi po vozilo su porasli.

„Godišnji troškovi ove godine će biti preko 33.000 KM, a pošle je to bilo oko 29.200. I pored toga sad kada nakuca taksimetar, mi uglavnom smanjujemo, iako je cifra drugačija“, poručio je Purišić.