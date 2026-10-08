Željka Cvijanović osvojila 61.000 glasova više nego Božović i Vukanović zajedno

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je na opštim izborima 305.165 glasova, odnosno 160.040 više od protivkandidata iz SDS-a Marinka Božovića, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH na osnovu obrađenih 97,98 odsto biračkih mjesta.
Božović je osvojio 145.125 glasova, a kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović 98.737 glasova.
Važećih listića je bilo 549.027, nevažećih praznih 23.980, a nevažećih iz drugih razloga 4.956.
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