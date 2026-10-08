Tramp: Sporazum s Iranom više nije nešto što želim

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da više nije posebno zainteresovan za postizanje sporazuma s Iranom, u trenutku kada američki mediji izvještavaju da Pentagon priprema opcije za moguće nove velike napade na tu zemlju.

"Mislim da sporazum zapravo nije nešto što želim, ali oni su nam spremni ponuditi bilo šta da prestanemo", rekao je Tramp sinoć na predizbornom skupu republikanaca u San Antoniju u Teksasu.

Dodao je da njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i dalje radi na pregovorima i da "radi veoma dobro".

"Ali oni nikada neće imati nuklearno oružje", poručio je Tramp.

Pentagon dobio nalog da pripremi opcije

Trampova izjava dolazi nakon izvještaja En-Bi-Si njuza (NBC News) i Aksiosa (Axios) da njegova administracija razmatra obnavljanje velikih američkih vojnih operacija protiv Irana.

En-Bi-Si njuz objavio je, pozivajući se na američkog zvaničnika i osobu upoznatu s razgovorima, da su Tramp i njegov tim za nacionalnu bezbjednost razgovarali o mogućim novim operacijama u narednim sedmicama.

Nakon sastanka u Kemp Dejvidu, vojska je pripremila nove opcije koje predsjednik može razmotriti. Odluka o napadu još nije donesena.

Aksios navodi da je Pentagon prije nekoliko dana naložio američkoj Centralnoj komandi da završi pripreme za mogući nastavak velikih borbenih operacija.

Prema njihovim izvorima, eventualni napadi mogli bi uključivati intenzivno bombardovanje iranske energetske infrastrukture, drugih infrastrukturnih objekata i nuklearnih postrojenja.

Izvori Aksiosa navode i da bi do napada moglo doći prije američkih međuizbora 3. novembra, ali Tramp još nije donio konačnu odluku.

Pregovori do sada nisu donijeli dogovor

SAD i Iran postigli su u junu memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljeno primirje i predviđen niz koraka ka ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza.

Dogovor se, međutim, raspao prije nego što su ozbiljno počeli pregovori o iranskom nuklearnom programu.

Vašington sada traži sveobuhvatniji sporazum, dok je Teheran posljednjih sedmica predlagao kraći dogovor, sličan onome iz juna.

Tramp je ranije ove sedmice tvrdio da je problem u pregovorima to što se ne zna "ko vodi Iran". Teheran je to odbacio i optužio američku administraciju za protivrječne poruke.

Istovremeno, rat s Iranom i visoke cijene goriva postali su važna politička tema uoči američkih međuizbora.

Asošiejted pres (Associated Press) navodi da se Tramp suočava s nezadovoljstvom dijela birača upravo zbog visokih cijena goriva i nastavka sukoba.