Logo

Samsung ostvario rekordan profit

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 08:10

Komentari:

0
Поглед на Samsung кулу у Варшави, са плавим небом које се одражава на њеним прозорима.
Foto: pexels/Damian Cejlowski

Kompanija "Samsung elektroniks" zabilježila je rekordan operativni profit u trećem kvartalu od 80,2 milijarde dolara, pokazuje novi regulatorni izvještaj.

Ovo je četvrto uzastopno tromjesečje u kojem južnokorejski gigant bilježi rekordnu zaradu.

U odnosu na period od jula do septembra prethodne godine, "Samsung" je uvećao profit za 782,5 odsto, prenosi agencija Sinhua.

Preliminarni prihodi porasli su za 126,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Operativna marža "Samsunga" dostigla je rekordnih 55,1 odsto usljed rasta potražnje za poluprovodnicima koji se koriste u čipovima za vještačku inteligenciju, prenosi Srna.

Neto prihod i detaljni podaci o zaradi za svaku poslovnu jedinicu biće objavljeni kasnije ovog mjeseca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Samsung

profit

Zarada

Pentagon

Komentari (0)

Pročitajte više

Samsung SMartTag3

Nauka i tehnologija

Samsung Galaxy SmartTag3 olakšava praćenje stvari do kojih vam je stalo

1 sedm

0
Смарт Свич

Nauka i tehnologija

Jednostavniji način prelaska na novi Galaksi Z Fold8

1 mj

0
Самсунг

Društvo

Samsung otvara novo poglavlje - zvanično počinje prodaja

2 mj

0
Самсунг насловна

Društvo

AI je svuda. Ali gdje nam zaista pomaže?

2 mj

0

Više iz rubrike

Земља

Nauka i tehnologija

Svijet se rađa iz pepela mrtve zvijezde: U svemiru otkriveni tragovi „feniks“ planete

4 h

0
Планета Марс

Nauka i tehnologija

"Svanula je zora – na Marsu": NASA objavila snimak

22 h

0
Хималајски монал је врста птице из рода монала који припада породици фазана

Nauka i tehnologija

Ove ptice su dio kulture i folklora: Ljudi, buka i klima mijenjaju njihovo ponašanje

23 h

0
Крупни план хируршких инструмената припремљених за операцију у болничкој операционој сали.

Nauka i tehnologija

Veliki pomak u medicini: Do dijagnoze tumora mozga dolazi se za samo dva sata, još tokom operacije

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

11

11

Krista Pajk je na nogama i hoda! Otkriveno šta tačno osjeća poslije dvije smrtonosne doze

11

10

Izopšteni fratar (90) optužen zbog veličanja Slobodana Praljka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima