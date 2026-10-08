Samsung ostvario rekordan profit

Kompanija "Samsung elektroniks" zabilježila je rekordan operativni profit u trećem kvartalu od 80,2 milijarde dolara, pokazuje novi regulatorni izvještaj.

Ovo je četvrto uzastopno tromjesečje u kojem južnokorejski gigant bilježi rekordnu zaradu.

U odnosu na period od jula do septembra prethodne godine, "Samsung" je uvećao profit za 782,5 odsto, prenosi agencija Sinhua.

Preliminarni prihodi porasli su za 126,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Operativna marža "Samsunga" dostigla je rekordnih 55,1 odsto usljed rasta potražnje za poluprovodnicima koji se koriste u čipovima za vještačku inteligenciju, prenosi Srna.

Neto prihod i detaljni podaci o zaradi za svaku poslovnu jedinicu biće objavljeni kasnije ovog mjeseca.