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Knežević: Za mene je general Mladić heroj, spreman sam da robijam zbog svojih uvjerenja

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08.10.2026 15:49

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Кнежевић: За мене је генерал Младић херој, спреман сам да робијам због својих увјерења
Foto: ATV

Lider DNP-a Milan Knežević rekao je nakon razgovora u policiji da je za njega general Ratko Mladić heroj i da se neće pozivati na imunitet već da je spreman da robija zbog svojih uvjerenja.

"Ratko Mladić je za mene ratni heroj, a ne zločinac, i da nije bilo njega, Srbi bi prošli kroz stradanja nalik onima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Jasenovcu, Jadovnu i bezbrojnim stratištima o kojima danas niko ne želi da govori", rekao je Knežević nakon što je dao izjavu u policiji zbog objava o generalu Mladiću.

Dodao je da je u policiji rekao da u potpunosti stoji iza svojih izjava, prenose crnogorski mediji.

U prijavi, kako je naveo, piše da se tereti za izazivanje vjerske mržnje i netolerancije i veličanje ratnih zločinaca, a on smatra da to nije tako, jer, kako kaže, nije uljepšao ništa, već je rekao samo istinu.

"Za srpski narod on je ratni heroj i neka mu je vječna slava, njemu i svima koji su dali živote za odbranu otadžbine i interesa srpskog naroda", naglasio je Knežević.

On je naveo da se neće pozivati na imunitet jer, kako tvrdi, tužilaštvo želi da ga kazni zato što je odbio da da kvorum za smjenu Andrije Mandića što potvrđuje da tužilaštvo postaje četvrta grana vlasti.

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"Neću da dozvolim tužilaštvu ni sudovima da prevaspitavaju srpski narod, dok se ovdje slave Adem Jašari, Osman Rastoder, Hašim Tači, UČK i terorističke tvorevine koje su razorile zajedničku državu, a samo nas Srbe da pospu genocidnim pepelom i proglase nas generalnim krivcima. Spreman sam da robijam zbog svojih uvjerenja i neću se pomjeriti ni za jotu", istakao je Knežević.

(SRNA)

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Milan Knežević

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

heroj

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