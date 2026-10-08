Logo

Stvari koje žene nauče prije nego što pronađu pravu ljubav: Zauvijek ih promijene

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 18:32

Komentari:

0
Љубав
Foto: pexels/Breno Cardoso

Ljubav nije bajka u kojoj se pojavljuje savršen partner i rješava sve probleme. Neke lekcije dolaze kroz razočaranja, druge kroz veze koje nisu potrajale, ali upravo one mogu promijeniti način na koji gledamo na ljubav.

Kada žena nauči da razlikuje pažnju od stvarnog interesovanja, bliskost od vezivanja i ljubav od straha od samoće, mnogo lakše prepoznaje odnos koji joj zaista prija.

Црна Гора Улцињ

Region

Tokom ljetne turističke sezone u Crnoj Gori izrečeno 7.92 miliona evra kazni

1. Ako neko želi da bude sa vama, to će pokazati

Dugo čekanje poruke, traženje opravdanja za tuđu nezainteresovanost i stalno razmišljanje o tome zašto se neko ne javlja mogu biti iscrpljujući. Vremenom mnoge žene shvate da ne treba da analiziraju svaki potez osobe kojoj je stalo – njeno ponašanje uglavnom dovoljno govori.

To ne znači da partner mora da bude dostupan u svakom trenutku, ali odnos ne bi trebalo da se zasniva na stalnom nagađanju. Kada postoji obostrano interesovanje, ono se vidi kroz trud, komunikaciju i želju da se odnos razvija.

2. Bliskost ne može da zamijeni emocije

Fizička privlačnost može biti važan dio odnosa, ali sama po sebi ne garantuje ljubav, povjerenje ili ozbiljnu vezu. Problem nastaje kada neko počne da koristi intimnost kao način da zadrži osobu ili se nada da će ona zbog toga razviti osjećanja.

Zrela bliskost dolazi kada postoji obostrana želja, a ne kada jedan partner pokušava da dobije sigurnost koju drugi nije spreman da pruži. Prava povezanost podrazumijeva mnogo više od hemije – tu su razgovor, poštovanje, povjerenje i spremnost da se odnos gradi.

Вјенчање

Zanimljivosti

Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha

3. Ne morate da imate partnera da biste bili potpuni

Jedna od najvažnijih lekcija jeste da veza ne treba da bude lijek za usamljenost ili način da se potvrdi sopstvena vrijednost. Kada žena nauči da joj je dobro i kada je sama, mnogo je manja vjerovatnoća da će ostati u odnosu samo zato što se plaši da ponovo bude bez partnera.

To ne znači da treba odustati od ljubavi, već da ljubav ne treba da bude pitanje opstanka. Najzdraviji odnosi nastaju kada se dvoje ljudi biraju zato što žele da budu zajedno, a ne zato što jedno od njih pokušava da popuni prazninu u sebi.

(24sedam)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljubavne veze

partnerski odnos

Ljubav

Komentari (0)

Pročitajte više

Детаљан приказ женског носа и усана из профила, са природном текстуром коже.

Svijet

Nude platu 2.000 evra, a jedini uslov je dobar nos

3 h

0
Цртеж Едина Џеке како се моли

Fudbal

Džeko se obratio dječaku iz Banjaluke koji ga je nacrtao kako se moli

3 h

0
сат часовник аларм

Društvo

Pomjeranje sata na ovaj način nismo imali 12 godina

4 h

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Društvo

Stiže velika promjena vremena: Obilne kiše i zahlađenje, a onda i snijeg?

4 h

0

Više iz rubrike

Психолог савјетује како престати вољети некога ко вас не воли

Ljubav i seks

Psiholog savjetuje kako prestati voljeti nekoga ko vas ne voli

2 d

0
Raskid para

Ljubav i seks

Mreže gore: Momak iz Srbije saznao da mu je bivša proslavila godinu dana veze 10 mjeseci nakon njihovog raskida

3 d

0
Сазнао да му је бивша прославила годину дана везе 10 мјесеци након њиховог раскида: 'Не постоји ријеч..'

Ljubav i seks

Saznao da mu je bivša proslavila godinu dana veze 10 mjeseci nakon njihovog raskida: 'Ne postoji riječ..'

3 d

0
Интима љубав и секс сексуалне фантазије веза брак партнери

Ljubav i seks

Kako obnoviti strast u dugoj vezi?

6 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

57

Kako 20 minuta šetnje dnevno utiče na srce i raspoloženje

20

55

Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

20

50

Selin Dion pala na sceni

20

42

Tri godine se nije češljala, najveći šok uslijedio kada je ušla u salon

20

39

Sutra je Sveti Jovan Bogoslov: Jedan običaj se posebno odnosi na djevojke koje žele da se udaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima