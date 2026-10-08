Miholjsko ljeto polako se završava, a pred nama je period znatno svježijeg i kišovitijeg vremena. Već za vikend očekuju se obilnije padavine, dok meteorološki modeli za sredinu oktobra nagovještavaju mogućnost pojave snijega.

Nakon perioda relativno toplog i prijatnog jesenjeg vremena, Bosnu i Hercegovinu očekuje promjena koja će se najviše osjetiti tokom predstojećeg vikenda, 10. i 11. oktobra.

Kiša će postepeno zahvatati sve krajeve, a najobilnije padavine očekuju se u Hercegovini i zapadnim dijelovima Bosne. Istovremeno će temperature početi da padaju, pa će vrijednosti koje su proteklih dana podsjećale na produžetak ljeta ustupiti mjesto pravom jesenjem vremenu.

"I to smo dočekali", poručili su meteorolozi sa stranice BHMETEO.ba, najavljujući povratak kiše i osjetnije zahlađenje.

Kada stiže najjača kiša?

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu, 10. oktobra, u Republici Srpskoj biće promjenljivo oblačno i svježe, uz povremenu kišu.

Na jugu se očekuju jači pljuskovi praćeni grmljavinom, ali će najizraženija promjena uslijediti u večernjim satima.

Naime, tokom subotnje večeri i u noći na ned‌jelju očekuje se jačanje padavina, a obilnija kiša zahvatiće većinu pred‌jela.

Najviša dnevna temperatura u subotu kretaće se od 16 do 22 stepena, dok će u višim pred‌jelima biti oko 12 stepeni Celzijusovih.

Ned‌jelja, 11. oktobra, počeće oblačnim vremenom i jačom kišom.

Ipak, padavine neće trajati cijeli dan. Na sjeveru i zapadu Republike Srpske njihov prestanak očekuje se do sredine dana, uz postepeno razvedravanje, dok bi se u ostalim krajevima vrijeme trebalo smiriti do večeri.

Temperatura će biti još nešto niža, od 14 stepeni na istoku do 21 stepen na jugu i sjeveru, a u višim pred‌jelima oko 10 stepeni.

Da li je ovo definitivni kraj Miholjskog ljeta?

Prema procjenama meteorologa BHMETEO.ba, predstojeće zahlađenje neće biti samo kratkotrajan prekid toplog vremena.

Oni najavljuju da će temperature od vikenda osjetnije pasti, uz vrijednosti karakteristične za jesen, a svježije vrijeme moglo bi se nastaviti i tokom naredne sedmice.

"Sve u svemu, Miholjsko ljeto privodimo kraju, a pred nama je druga, oblačnija i svježija strana jeseni", naveli su meteorolozi.

U poned‌jeljak, 12. oktobra, u Republici Srpskoj očekuje se promjenljivo oblačno i svježe vrijeme, uz slabu i povremenu kišu, piše Nezavisne novine.

Najviša temperatura iznosiće od 14 do 19 stepeni, na jugu do 23, dok će u višim pred‌jelima biti oko 10 stepeni.

Meteorolozi ne isključuju ni nove padavine tokom naredne sedmice, ali će njihov raspored i intenzitet zavisiti od razvoja vremenskih sistema i mogućeg formiranja novog ciklona.

Pominje se i snijeg: Koliko su prognoze pouzdane?

Posebnu pažnju privukla je najava stranice BiH meteo-info, prema kojoj pojedini meteorološki modeli sredinom oktobra pokazuju mogućnost snježnih padavina.

"Sredinom oktobra modeli vide i snijeg", naveli su, ali odmah naglasili da su takve prognoze još nepouzdane.

To znači da se zasad ne može pouzdano govoriti ni o tačnom terminu eventualnih snježnih padavina ni o područjima koja bi mogle zahvatiti.

Ipak, sama mogućnost snijega u dugoročnijim modelima ukazuje na potencijal za izraženije zahlađenje, čiji će se stvarni razmjeri jasnije vid‌jeti narednih dana.

Promjena vremena već zahvatila Hrvatsku

Da se vremenske prilike u regionu mijenjaju, pokazuje i situacija u Hrvatskoj, gd‌je su zbog obilne kiše, grmljavine i jakog vjetra izdata meteorološka upozorenja.

Kako je objavio Jutarnji list, pozivajući se na prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda, za četvrtak, 8. oktobra, narandžasto upozorenje izdato je za riječko područje i Gorski kotar zbog opasnosti od obilnih padavina i lokalnih bujičnih poplava.

Na Jadranu se očekuju i jaki udari vjetra, dok petak donosi dodatno zahlađenje i promjenu smjera vjetra.

Za razliku od Hrvatske, gd‌je se tokom vikenda prognozira postepeno smirivanje vremena, u Republici Srpskoj najobilnija kiša očekuje se upravo u noći sa subote na ned‌jelju.

Zbog toga će predstojeći vikend, posebno za one koji planiraju putovanja ili boravak na otvorenom, biti znatno nepovoljniji od prethodnih.

A ako se ostvare i dugoročnije prognoze o nastavku hladnijeg vremena, oktobar bi već u svojoj drugoj polovini mogao pokazati i onu hladniju stranu jeseni.