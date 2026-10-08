U Banjaluci ništa novo: Kontejneri pretrpani, smeće svuda okolo

U Banjaluci ni nakon izbora ništa novo. Kontejneri u dijelovima grada su i dalje pretrpani, pa je smeće razbacano svuda okolo.

Tako je i kod Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka gdje se gradi novi parking.

Hrpe smeća razbacane su svuda oko kontejnera, koji su dupke puni.

Smrad se širi, a nadležni se i dalje prave i nijemi i gluvi na ovaj problem, iako je odvoz smeća prije nekoliko mjeseci u pojedinim naseljima ponovo poskupio.

Građani tako iz svojih novčanika izdvajaju više novca za uslugu koja često kasni.