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U Banjaluci ništa novo: Kontejneri pretrpani, smeće svuda okolo

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08.10.2026 18:59

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Смеће код ОЈТ Бањалука
Foto: ATV

U Banjaluci ni nakon izbora ništa novo. Kontejneri u dijelovima grada su i dalje pretrpani, pa je smeće razbacano svuda okolo.

Tako je i kod Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka gdje se gradi novi parking.

Hrpe smeća razbacane su svuda oko kontejnera, koji su dupke puni.

Smrad se širi, a nadležni se i dalje prave i nijemi i gluvi na ovaj problem, iako je odvoz smeća prije nekoliko mjeseci u pojedinim naseljima ponovo poskupio.

Građani tako iz svojih novčanika izdvajaju više novca za uslugu koja često kasni.

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Tagovi :

smeće

Banjaluka

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