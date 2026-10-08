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Banjalučanka pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici

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08.10.2026 15:11

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Новчаник
Foto: pexels/ Ahsanjaya

Banjaluka je oduvijek poznata po ljudima velikog srca i debelog obraza, a primjer za to je i jedna Banjalučanka koja je jutros pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici.

Ona je, nakon pronalaska novčanika, informacije podijelila u jednoj grupi na Fejsbuku kako bi pronašla djevojku kojoj on pripada.

Ubrzo je uslijedio i epilog pa je poštena pronalazačica objavila da je djevojka preuzela svoj novčanik.

Odmah potom oglasila se i vlasnica.

"Još jednom hvala od srca", napisala je djevojka u komentaru ispod objave.

Пронађен новчаник у Бањалуци
Pronađen novčanik u Banjaluci
Fejsbuk

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Tagovi :

novčanik

Banjaluka

poštenje

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