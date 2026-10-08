Banjalučanka pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici

Autor:Stevan Lulić
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Banjaluka je oduvijek poznata po ljudima velikog srca i debelog obraza, a primjer za to je i jedna Banjalučanka koja je jutros pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici.
Ona je, nakon pronalaska novčanika, informacije podijelila u jednoj grupi na Fejsbuku kako bi pronašla djevojku kojoj on pripada.
Ubrzo je uslijedio i epilog pa je poštena pronalazačica objavila da je djevojka preuzela svoj novčanik.
Odmah potom oglasila se i vlasnica.
"Još jednom hvala od srca", napisala je djevojka u komentaru ispod objave.
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