Banjalučanka pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici

Banjaluka je oduvijek poznata po ljudima velikog srca i debelog obraza, a primjer za to je i jedna Banjalučanka koja je jutros pronašla novčanik i ekspresno vratila vlasnici.

Ona je, nakon pronalaska novčanika, informacije podijelila u jednoj grupi na Fejsbuku kako bi pronašla djevojku kojoj on pripada.

Ubrzo je uslijedio i epilog pa je poštena pronalazačica objavila da je djevojka preuzela svoj novčanik.

Odmah potom oglasila se i vlasnica.

"Još jednom hvala od srca", napisala je djevojka u komentaru ispod objave.