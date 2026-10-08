Objavljen snimak: Bagerom prevrnuo kontejnere u Banjaluci, oglasio se Grad

U Banjaluci je juče zabilježen nesvakidašnji incident kada je bagerom namjerno oboren kontejner za odlaganje otpada u Ulici Ranka Šipke u naselju Paprikovac.

O svemu se oglasio Grad Banjaluka koji najoštrije osuđuje postupak

"Ovakvo neodgovorno i nedopustivo ponašanje predstavlja narušavanje komunalnog reda i odnosa prema javnoj imovini, te će u tom pogledu Grad u skladu sa svojim nadležnostima obavijestiti Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno nadležne organe radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", saopšteno je iz Grada.

Dodali su da ulažu velike napore i nastoji da stepen čistoće na području grada bude na što višem nivou, ali nažalost nesavjesni pojedinci u značajnoj mjeri to otežavaju, te kroz nesavjesno odlaganje otpada i svakodnevno uništavanje javne imovine prouzrokuju dodatne troškove, koji bi mogli biti iskorišteni za nove sadržaje i projekte.

"S tim u vezi Grad još jednom podsjeća da je očuvanje javne imovine i komunalnog reda zajednička odgovornost svih, te apelujemo na građane da odgovornim odnosom prema javnim površinama i zajedničkoj imovini doprinesu urednijem i kvalitetnijem životnom prostoru za sve", dodaju iz Grada Banjaluka.