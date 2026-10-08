Трамп: Водимо продуктивне разговоре са Ираном, нећемо напасти прије међуизбора

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе воде продуктивне разговоре са Ираном и да неће покренути напад на ту земљу прије избора на средини предсједничког мандата за Конгрес САД у новембру.
- Водимо продуктивне разговоре са Исламском Републиком Иран - написао је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи "Truth Social".
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Трамп је додао да америчка блокада иранских лука остаје на снази и да нафта тече кроз Ормуски мореуз.
- Нећемо напасти Иран ни у једном тренутку прије међуизбора који ће се одржати у Сједињеним Државама 3. новембра - закључио је Трамп.
(Танјуг)
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