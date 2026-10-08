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Трамп: Водимо продуктивне разговоре са Ираном, нећемо напасти прије међуизбора

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08.10.2026 18:47

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе воде продуктивне разговоре са Ираном и да неће покренути напад на ту земљу прије избора на средини предсједничког мандата за Конгрес САД у новембру.

- Водимо продуктивне разговоре са Исламском Републиком Иран - написао је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи "Truth Social".

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Трамп је додао да америчка блокада иранских лука остаје на снази и да нафта тече кроз Ормуски мореуз.

- Нећемо напасти Иран ни у једном тренутку прије међуизбора који ће се одржати у Сједињеним Државама 3. новембра - закључио је Трамп.

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

преговори

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