Нови прелиминарни резултати: Минић за више од 58.000 гласова испред Блануше

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 288.871 глас на протеклим изборима, односно за више од 58.000 од свог противкандидата из СДС-а, показују нови прелиминарни резултати Централне изборне комисије БиХ на основу обрађених 98,07 одсто бирачких мјеста.
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 230.556 гласова.
БиХ
Кошарац: СНСД и Додик једини имају изборни суверенитет на свим нивоима власти
Важећих гласачких листића било је 551.976, неважећих празних 20.097, а неважећих по другом основу 7.289.
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