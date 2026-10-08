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Нови прелиминарни резултати: Минић за више од 58.000 гласова испред Блануше

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08.10.2026 18:30

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Нови прелиминарни резултати: Минић за више од 58.000 гласова испред Блануше
Фото: Ustupljena fotografija

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 288.871 глас на протеклим изборима, односно за више од 58.000 од свог противкандидата из СДС-а, показују нови прелиминарни резултати Централне изборне комисије БиХ на основу обрађених 98,07 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 230.556 гласова.

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Важећих гласачких листића било је 551.976, неважећих празних 20.097, а неважећих по другом основу 7.289.

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Тагови :

Саво Минић

Општи избори 2026

Бранко Блануша

Резултати избора 2026

Избори 2026

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