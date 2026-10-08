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Кошарац: СНСД и Додик једини имају изборни суверенитет на свим нивоима власти

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08.10.2026 16:56

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Милорад Додик и СНСД као апсолутни побједници избора једини у БиХ имају изборни суверенитет на свим нивоима власти, рекао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

Кошарац је напоменуо да су грађани Српске дали повјерење кандидатима СНСД-а Сави Минићу и Жељки Цвијановић за инокосне функције.

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"Са нашим коалиционим партнерима формираћемо већину у Народној скупштини Српске. Немамо проблем ни када је у питању формирање власти на заједничком нивоу, односно у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и приликом избора делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ", навео је Кошарац.

Нагласио је и да СНСД не одустаје од принципа да легитимно изабрани представници бошњачког, хрватског и српског народа треба да формирају власт.

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"Република Српска и политике предсједника Додика су незаобилазан политички фактор и то не само у БиХ", написао је Кошарац на Инстаграму.

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Тагови :

Сташа Кошарац

СНСД

Милорад Додик

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