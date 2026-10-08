Кошарац: СНСД и Додик једини имају изборни суверенитет на свим нивоима власти

Аутор:АТВ редакција
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Милорад Додик и СНСД као апсолутни побједници избора једини у БиХ имају изборни суверенитет на свим нивоима власти, рекао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
Кошарац је напоменуо да су грађани Српске дали повјерење кандидатима СНСД-а Сави Минићу и Жељки Цвијановић за инокосне функције.
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"Са нашим коалиционим партнерима формираћемо већину у Народној скупштини Српске. Немамо проблем ни када је у питању формирање власти на заједничком нивоу, односно у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и приликом избора делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ", навео је Кошарац.
Нагласио је и да СНСД не одустаје од принципа да легитимно изабрани представници бошњачког, хрватског и српског народа треба да формирају власт.
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"Република Српска и политике предсједника Додика су незаобилазан политички фактор и то не само у БиХ", написао је Кошарац на Инстаграму.
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