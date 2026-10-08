ЦИК поништио изборе на овом бирачком мјесту, није било гласачких листића за ПД ПС БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија Босне и Херцеговине на данашњој је сједници донијела одлуку о поништавању Општих избора одржаних 4. октобра на бирачком мјесту 200C019-Буквик у изборној јединици 200C Брчко дистрикт БиХ.
Како је саопштено из ЦИК-а, на том су бирачком мјесту на дан избора утврђене изборне неправилности. Бирачи из Републике Српске нису добили комплетне гласачке листиће, јер је недостајао листић за ниво 522 – ПД ПС БиХ. Због тога нису могли гласати за тај ниво власти.
Република Српска
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Из ЦИК-а наводе да то указује на повреде правила изборног процеса и изборних права на овом бирачком мјесту.
ЦИК ће одлуку о расписивању поновљених избора на бирачком мјесту Буквик донијети након што одлука о поништавању избора постане правоснажна.
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