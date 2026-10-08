Banjalučani, spremite se: Ovi dijelovi grada sutra bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Od 8:30 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Bočac (Dajdžići, Trivunovići, Drinići i Vršani).
Dijelovi ulica Dr Mladena Stojanovića, Kralja Petra II i Milana Stevilovića struje neće imati od 09:00 do 12:00 časova.
Bez struje će ostati i dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani od 09:00 do 14:00 časova, dok će dijelovi ulica Braće Jugovića br. 7 i 9), Cara Lazara br. 42,44,46,48,50 i 52, Kalamegdanska, Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 31,33,34,35,37 i 39, te Starine Novaka br. 1-15 od 09:30 do 12:30.
Struje neće imati dijelovi ulica Fruškogorska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada i Vojvođanska, te dijelovi naselja Dragočaj i Tunjice od 09:00 do 14:00 časova.
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