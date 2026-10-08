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Banjalučani, spremite se: Ovi dijelovi grada sutra bez struje

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08.10.2026 20:03

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Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Od 8:30 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Bočac (Dajdžići, Trivunovići, Drinići i Vršani).

Dijelovi ulica Dr Mladena Stojanovića, Kralja Petra II i Milana Stevilovića struje neće imati od 09:00 do 12:00 časova.

Bez struje će ostati i dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani od 09:00 do 14:00 časova, dok će dijelovi ulica Braće Jugovića br. 7 i 9), Cara Lazara br. 42,44,46,48,50 i 52, Kalamegdanska, Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 31,33,34,35,37 i 39, te Starine Novaka br. 1-15 od 09:30 do 12:30.

Struje neće imati dijelovi ulica Fruškogorska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada i Vojvođanska, te dijelovi naselja Dragočaj i Tunjice od 09:00 do 14:00 časova.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Banjaluka

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