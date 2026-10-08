Upao u apartman i zatekao ženu sa drugim, pa dobio nož od švalera

Autor:ATV redakcija
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Bizaran napad dogodio se na Voždovcu u kom je muškarac M. S. (43) zadobio ubodnu ranu noge nakon što je, kako Telegraf.rs nezvanično saznaje, u jednom apartmanu zatekao suprugu u društvu drugog muškarca.
Prema prvim informacijama, napad se dogodio u utorak veče, kada je M. S. došao u apartman u kojem su se nalazili njegova supruga I. S. (46) i D. R. (43), a susret dvojice muškaraca ubrzo je prerastao u fizički sukob koji se završio potezanjem noža.
Tokom obračuna D. R. je, kako nezvanično saznaje Telegraf.rs, izvadio nož i M. S. nanio ubodnu ranu u predjelu noge.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mjesta, a povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, gdje su mu, nakon pregleda, konstatovane lake tjelesne povrede.
O cijelom slučaju je obavješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti ovog slučaja.
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