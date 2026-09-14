Krivi Fejsbuk zbog nevjerstva: Ostavila dva sina i muža zbog komšije

Po njegovom svjedočenju, ona se preudala i otišla u susjedno selo, a njega je ostavila sa dva sina.

"Trebalo mi je nepunih 10 dana da navršim 25 godina braka. Oženio sam se i lijepo sam živio do prošle godine kako nisu počeli ti problemi sa Fejsbukom. Fejsbuk je kriv. Volio sam svoju suprugu, išli smo gdje je htjela. Primijetio sam prošle godine i to je bilo stalo. Ona je radila u pekari i bila je druga smjena, odem oko 11 po nju. Ujutru sam ustao na posao, napravio kafu, sjeo da uzmem čarape kad dođe poruka od ovog bivšeg njenog čovjeka. Pitao sam je šta je, ona mi je rekla to je Tiktok. Uzeo sam telefon od nje i rekao joj volja ti je sačekati me kad dođem sa posla da popričamo i reći istinu. Ja u Natronci radimo betonažu, mali me zove kaže babo mama ode. Ja vratim kameru, kad tačno. Slao sam joj poruke da se vrati zbog djece, ali ništa. Išao sam i u policiju i tražio da mi se da policajac da odem da je vratim. Ali, nisu mi htjeli dati", kaže Hasan.

Hasan Delić Tatabrada.tv

Krivo mu je što je policija dala njoj patrolu kada je došla po stvari i poručuje da ju je molio da ostane.

"Molio sam je da ostane zbog djece, kad je htjela malog da poljubi on joj je rekao da se odmakne i da je za njega mrtva", priča Hasan.

Ispričao je i kako se zaljubio u nju.

"Išli smo pet-šest mjeseci, poslao sam joj poruku bi li se udala. Kaže Hasko, ja bih se udala. Hoćeš se sigurno udati, kaže hoću. Kažem gazdi ženim se, on mi da dvije plate da imam za svadbu. Došao sam se, oženio se i živio do neki dan. Dizao sam kredit da bi sredio kuću, imam zemlju koju sam htio prodati da sredim krov i fasadu. Sad moram prodati da bi djeca imala. Finansijski ne mogu izdržati, mali mora u Zenicu svaki drugi-treći dan u bolnicu".

Snimak iz kuće Delića Tatabrada.tv

Priznaje i da je tukao, ali i da se pokajao.

"Rekao sam sebi Haso što si to trebao. A da sam bogdom bio lošiji ovo se danas ne bi desilo i to svakom poručujem. Što oštriji i sve će biti bolje u životu" kaže Hasan i nastavlja:

"Sinoć se mali dopisivao sa njom i pisao joj da se vrati. Za ovoliko godina, 20 godina braka, čitav moj Moševac me zna da ona kaže malom da babo ništa za nju nije učinio. A ko je ovo učinio? Ja sa svojih deset prstiju. Ja da dođem u tu situaciju da moram prozvati da mi neko pomogne da djecu izvučem. Imala je odriješene ruke, dođe s posla obuče se kao dama, ode u Maglaj. Ja dođem kući istuširam se sjedim sa djecom pijem kafu ona dođe. Išla je gdje je htjela, nigdje joj nisam branio. Izgubio sam oca, bilo mi je malo žao. Ali kad sam mamu izgbio, otišao je moj život. Da mi nije bilo djece ko zna šta bi sa mnom bilo", priča Hasan.

On prepričava kako je na radu u Hrvatskoj bio u iskušenju da se švaleriše, ali da nije htio to da radi zbog čega je napustio Poreč.

"Sreća u nesreći, imao sam ono što bi se golemo moglo napraviti. Da skupim djecu u krug i da samo spustim. Nema babe, nema ni djece. Toliko crne misli. Mali je rekao babo nemoj, stani, neka ide svojim životom. Uz tebe smo, imaš gazdu i kolege, naći će se neko ko će nam pomoći", priča Hasan.

On je iskoristio i priliku da pozove prijatelje da pomognu njegovoj djecu.

"Ja sa ovom platom ne mogu. Morao bih ići vani, a kome njih ostaviti. Da sutra dođe socijalno da ih oduzmu, radije bih uzeo štrik i povješao", rekao je Hasan.