Nakon isključenja Petrovića: Sreten Vučković imenovan za povjerenika gradskog odbora

Nakon isključenja Ljubiše Petrovića iz SDS-a danas je za povjerenika gradskog odbora stranke u Bijeljini imenovan Sreten Vučković, saopšteno je iz SDS-a.

Petrović je godinama bio povjerenik SDS-a u Bijeljini, gdje ni do sada nije formiran gradski odbor stranke.

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Zadatak novog povjerenika je da se izvrši revizija članstva, formiraju mjesni odbori i sprovedu unutarstranački izbori, a rok za formiranje gradskog odbora SDS-a u Bijeljini je 60 dana.

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Podsjećamo, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz članstva Srpske demokratske stranke (SDS), odlukom predsjednika ove stranke Branka Blanuše.

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Petrović je isključen zbog grubog kršenja Statuta SDS-a koji predviđa poštovanje odluka organa Glavnog odbora i Predsjedništva o kandidaturama za inokosne funkcije i javne podrške kandidatima drugih političkih stranaka na izborima.

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"Imenovanom prestaju sva prava i obaveze koje proizilaze iz Statuta SDS-a. Odluka stupa na snagu danom donošenja", navodi se u odluci.

Podsjećamo, Petrović je javno pružao podršku Nebojši Vukanoviću kao kandidatu za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, iako je SDS imao svog kandidata.