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Počela manifestacija "Od znanja ćuprija", prisustvuju Minić i Macut

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09.10.2026 10:43

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Манифестација "Од знања ћуприја"
Foto: ATV

Manifestacija "Od znanja ćuprija – nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda" počela je danas u Banjaluci, a prisustvuju joj predsjednici vlada Srbije i Republike Srpske Đuro Macut i Savo Minić.

Manifestaciji prisustvuje i predsjednik Milorad Dodik, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i ministar za evropske integracije Srpske Zlatan Klokić.

Jednodnevni susret naučnika iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore organizuju vlade Srbije i Republike Srpske, a domaćin je Akademija nauka i umjetnosti Srpske /ANURS/.

Cilj manifestacije je okupljanje istaknutih naučnih radnika iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore radi razgovora o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja naučne, kulturne i umjetničke misli.

U prijepodnevnom dijelu predviđena su izlaganja ministra u Vladi Srbije Đorđa Milićevića, akademika Dragana Simeunovića, profesora Ranka Škrbića, dopisnog člana ANURS i profesora Željka Budimira.

Manifestacija "Od znanja ćuprija"

Uslijediće izlaganja predstavnika dijaspore, među kojima su profesori Nešo Šojić, Saša Jašin, Biljana Turanjanin, kao i profesori Marjan Marjanović i Mladen Todorović, te doktor Davor Vukelić, prenosi Srna.

U popodnevnom dijelu predviđena su izlaganja naučnika iz Srbije i Republike Srpske, među kojima su akademici Darko Tanasković, Dragan Stanić, Milan Nedeljković, Milovan Bojić i Elizabeta Ristanović, te profesori Draga Mastilović, Branko Rakić, Svetlana Šeatović, Jelena Drulović.

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Republika Srpska

Srbija

Savo Minić

Đuro Macut

Od znanja ćuprija

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