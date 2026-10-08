Šta zadržati, čega se odreći: Poslanička klupa ili načelnička fotelja?

Poslanička klupa ili načelnička fotelja – pred načelnicima i gradonačelnicima koji su osvojili mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske sada je odluka šta će zadržati, odnosno čega će se odreći. Prelomio je Bojo Gašanović, još samo neko vrijeme načelnik opštine Istočni Stari Grad. Seli se u poslaničke klupe.

"Želim tamo da postavim par tema, da se čuje glas malih lokalnih zajednica i pogotovo da se čuje glas iz Istočnog Sarajeva i moja kandidatura bila je vezana za prolazak u Narodnu skupštinu", rekao je Bojo Gašanović, načelnik opštine Istočni Stari Grad.

Na čelu svojih gradova i opština ostaju Slobodan Javor i Jovan Katić. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva se kandidovao zbog boljeg rezultata stranke, te da na pola mandata izvaže ima li i dalje povjerenje stanovnika. Kaže, nije zavaravao birače.

"2024. godine izabran na period od četiri godine i smatrao sam da ne bi bilo korektno prema glasačima koji su mi te 2024. godine dali povjerenje na četiri godine. Iz tog razloga sam potpuno iskreno izašao pred sve birače i stanovnike opštine Istočno Novo Sarajevo i rekao, ako dođem u situaciju da osvojim mandat i osvojim određen broj glasova, koji je dovoljan za ulazak u Narodnu skupštinu, što se i desilo, da tog trenutka vraćam mandat i ostajem načelnik opštine", rekao je Jovan Katić, načelnik opštine Istočni Stari Grad.

"Da sam ja i ranije rekao da idem da dam svoj doprinos u ovim izborima, da politiku prezentujem koju smo do sada radili, politiku SNSD-a, našeg rukovodstva i drago mi je što su to građani prepoznali i dali mi povjerenje skoro 5.000 glasača", rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

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Ni Laktaši ne bi trebalo da ostanu bez gradonačelnika. Miroslav Bojić kaže da najvjerovatnije neće prihvatiti mandat u Parlamentu. Konačnu odluku će donijeti u dogovoru sa rukovodstvom stranke. Povjerenje glasača su dobili i načelnici Pala i Modriče, te gradonačelnik Banjaluke. Dejan Kojić i Jovica Radulović danas nisu htjeli da saopšte odluku. Draško Stanivuković nije odgovarao na naše pozive. To da su takvi kandidati na listama nije novost. Pitanje je ko umjesto njih postaje narodni tribun.

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"Lošija je stvar što iza njih dolaze kandidati kojima građani nisu dali povjerenje. Neće to biti samo jedno pomjeranje. U nekim situacijama imamo dva-tri pomjeranja i ti kandidati za koje građani nisu glasali postaju poslanici", rekao je Dragomir Vuković, analitičar.

Pred vratima su izbori tamo gdje lokalna fotelja ostane prazna. Tako će opština s početka priče na prijevremene izbore za načelnika. Bojo Gašanović kaže da je SDS već spreman. Tada bi njihov kandidat trebalo da bude Njegoš Plakalović.