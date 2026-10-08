SNSD ubjedljivo vodi za NSRS sa 206.018 glasova

SNSD i dalje ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 206.018 osvojenih glasova ili 39,15 odsto, pokazuju novi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

Na drugom mjestu je i dalje Pokret Sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP) Draška Stanivukovića sa 74.159 glasova ili 14,09 odsto, dok je SDS - Volja naroda osvojila 63.793 glasa ili 12,12 odsto.

DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 29.383 glasa ili 5,58 odsto, Socijalistička partija - Petar Đokić - DEMOS - NDP 28.551 glas ili 5,43 odsto, a Ujedinjena Srpska 27.615 glasova ili 5,25 odsto.

SPS - Goran Selak - Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 24.254 glasa ili 4,61 odsto, dok je lista Za pravdu i red - Nebojša Vukanović - PDP RS - Igor Crnadak dobila 24.243 glasa ili 4,61 odsto.

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Koalicija za državu osvojila je 14.461 glas ili 2,75 odsto, Narodni front - Jelena Trivić 11.688 glasova ili 2,22 odsto, a Republička stranka Srpske 8.751 glas ili 1,66 odsto.

Volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić osvojila je 6.909 glasova ili 1,31 odsto.

Narod i pravda osvojila je 1.898 glasova ili 0,36 odsto, Stranka za BiH 1.869 glasova ili 0,36 odsto, dok je koalicija okupljena oko HDZ BiH osvojila 1.094 glasa ili 0,21 odsto.

Prema najnovijim podacima CIK-a BiH, obrađeni su rezultati sa 2.043 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 98,12 odsto, dok podaci sa 39 biračkih mjesta, ili 1,88 odsto, još nisu primljeni.

Prema dosad obrađenim rezultatima, važeća su 526.264 glasačka listića ili 90,85 odsto. Praznih nevažećih listića bilo je 10.596 ili 1,83 odsto, dok su iz drugih razloga nevažećim proglašena 42.382 listića ili 7,32 odsto.