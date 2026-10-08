Minić: Hvala Netanjahuu, radujem se nastavku saradnje i zajedničkim projektima

Autor:ATV redakcija
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Kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić zahvalio je na čestitkama premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu povodom pobjede Minića i SNSD-a na izborima u BiH.
"Hvala na čestitkama i prijateljstvu koje mnogo znači Republici Srpskoj. Radujem se nastavku saradnje i zajedničkim projektima u oblasti tehnologije, energetike i bezbjednosti. Naše prijateljstvo je čvrst temelj za nove prilike i dobrobit naših naroda", naveo je Minić na Iksu.
Hvala Vam, poštovani premijeru @netanyahu , na čestitkama i prijateljstvu koje mnogo znači Republici Srpskoj. Radujem se nastavku saradnje i zajedničkim projektima u oblasti tehnologije, energetike i bezbjednosti. Naše prijateljstvo je čvrst temelj za nove prilike i dobrobit naših naroda.— Savo Minić (@minic_savo) October 8, 2026
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