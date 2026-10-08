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Minić: Hvala Netanjahuu, radujem se nastavku saradnje i zajedničkim projektima

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08.10.2026 14:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić zahvalio je na čestitkama premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu povodom pobjede Minića i SNSD-a na izborima u BiH.

"Hvala na čestitkama i prijateljstvu koje mnogo znači Republici Srpskoj. Radujem se nastavku saradnje i zajedničkim projektima u oblasti tehnologije, energetike i bezbjednosti. Naše prijateljstvo je čvrst temelj za nove prilike i dobrobit naših naroda", naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Benjamin Netanjahu

Republika Srpska

Izrael

Čestitka

Saradnja

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