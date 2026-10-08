Duško Radivojević imenovan za direktora KPZ Istočno Sarajevo

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo pravde Republike Srpske imenovalo je Duška Radivojevića za direktora Kazneno-popravnog zavoda Istočno Sarajevo, na osnovu prijedloga Komisije za izbor direktora, nakon provedenog javnog konkursa, saznaje ATV.
Postupak izbora i imenovanja sproveden je u skladu sa zakonom, putem javnog konkursa na koji se prijavilo ukupno pet kandidata.
Prilikom izbora posebno su cijenjeni stručna sprema, radno iskustvo i poznavanje oblasti izvršenja krivičnih sankcija. Radivojević je bio jedini kandidat koji je imao prethodno radno iskustvo u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, kao i radno iskustvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Duško Radivojević je diplomirani pravnik unutrašnjih poslova.
Diplomirao je na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, a posjeduje višegodišnje profesionalno iskustvo u oblasti bezbjednosti. Ranije je bio zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Kazneno-popravni zavod Istočno Sarajevo je ustanova složenog tipa u kojoj se izvršavaju kazne zatvora nad licima muškog i ženskog pola, mjere pritvora, kao i vaspitne mjere prema maloljetnicima.
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