Duško Radivojević imenovan za direktora KPZ Istočno Sarajevo

Ministarstvo pravde Republike Srpske imenovalo je Duška Radivojevića za direktora Kazneno-popravnog zavoda Istočno Sarajevo, na osnovu prijedloga Komisije za izbor direktora, nakon provedenog javnog konkursa, saznaje ATV.

Postupak izbora i imenovanja sproveden je u skladu sa zakonom, putem javnog konkursa na koji se prijavilo ukupno pet kandidata.

Prilikom izbora posebno su cijenjeni stručna sprema, radno iskustvo i poznavanje oblasti izvršenja krivičnih sankcija. Radivojević je bio jedini kandidat koji je imao prethodno radno iskustvo u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, kao i radno iskustvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ko je Duško Radivojević?

Duško Radivojević je diplomirani pravnik unutrašnjih poslova.

Diplomirao je na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, a posjeduje višegodišnje profesionalno iskustvo u oblasti bezbjednosti. Ranije je bio zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kazneno-popravni zavod Istočno Sarajevo je ustanova složenog tipa u kojoj se izvršavaju kazne zatvora nad licima muškog i ženskog pola, mjere pritvora, kao i vaspitne mjere prema maloljetnicima.