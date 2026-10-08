Logo

Raspisan konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 11:33

Komentari:

0
зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину
Foto: ATV

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

Na konkurs se mogu prijaviti lica, koja su:

- zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju imaju do navršenih 35 godina života;

- sudužnik kao bračni partner licu koje je zaključilo ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, a u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju sudužnik ima do navršenih 35 godina života (u tom slučaju prijavu na konkurs podnosi sudužnik);

- imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 8.11.2026. a aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.rs -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite).

Na konkurs se ne prijavljuju lica koja su već korisnici subvencije kamatne stope po datom stambenom kreditu, jer jednom dodijeljena subvencija važi do kraja otplate kredita.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kamatna stopa

kredit

kreditni rejting

Ministarstvo porodice

konkurs

Stambeni kredit

mladi bračni parovi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Republika Srpska

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

3 h

0
Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

Republika Srpska

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

3 h

0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, као носилац активности на унапређењу система безбједности и заштите критичне инфраструктуре и јавних простора, организовало је у сарадњи са пројектом „Јачање отпорности критичне инфраструктуре и заштите јавних и сајбер простора од безбједносних пријетњи на Западном Балкану – CEPS & cyber“ посјету Пројектног тима и два одвојена састанка са представницима надлежних институција Републике Српске.

Republika Srpska

MUP: U toku rad na unapređenju sistema zaštite kritične infrastrukture i javnih prostora

4 h

0
„Хвала, пријатељу“: Додик упутио снажну поруку Нетанјахуу и Израелу

Republika Srpska

„Hvala, prijatelju“: Dodik uputio snažnu poruku Netanjahuu i Izraelu

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

58

Minić: Čuvati sjećanje na one koji su položili živote za Srpsku

14

55

Stiže veliko nevrijeme: Moguća izlijevanja rijeka i bujični tokovi

14

54

Travar i Grujić optuženi za promet marihuanom u akciji ”Insajder 2”

14

50

Mračna tajna egipatskih vladara: Da li su u smrt vodili i svoje sluge

14

42

Pucnjava u Njemačkoj: Jedna osoba reanimirana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima