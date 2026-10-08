Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 30. sjednici u Banjaluci, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period od 01.01 - 30.06.2026. godine.

U pomenutom periodu prihodi i primici planirani budžetom na opštem fondu ostvareni su u iznosu od 4,505.2 miliona KM (4 milijarde 505 miliona 200 hiljada), što je za 6% više u odnosu na Rebalans budžeta za šest mjeseci 2026. godine, a za 15% više u odnosu na finansijski plan za prvu polovinu 2026. godine.

Rashodi i izdaci planirani budžetom na opštem fondu u prvoj polovini 2026. godine iskazani su u iznosu od 3,878.1 milion KM, što je za 9% manje u odnosu na Rebalans budžeta za šest mjeseci 2026. godine, a za 6% manje u odnosu na operativni budžet za posmatrani period.

Ino-dug je u prvoj polovini 2026. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 768.7 miliona KM.

Rashodi i izdaci koji se odnose na projekte koji se finansiraju iz Programa javnih ulaganja Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, u prvoj polovini 2026. godine evidentirani su u iznosu od 102.6 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 267.2 miliona KM.

Sproveden je jedan postupak multilateralne kompenzacije i cesije putem koga su kompenzovani javni prihodi Republike Srpske u iznosu od 32.1 milion KM, saopšteno je nakon sjednice.