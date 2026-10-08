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MUP: U toku rad na unapređenju sistema zaštite kritične infrastrukture i javnih prostora

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08.10.2026 10:42

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Министарство унутрашњих послова Републике Српске, као носилац активности на унапређењу система безбједности и заштите критичне инфраструктуре и јавних простора, организовало је у сарадњи са пројектом „Јачање отпорности критичне инфраструктуре и заштите јавних и сајбер простора од безбједносних пријетњи на Западном Балкану – CEPS & cyber“ посјету Пројектног тима и два одвојена састанка са представницима надлежних институција Републике Српске.
Foto: MUP Republike Srpske

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao nosilac aktivnosti na unapređenju sistema bezbjednosti i zaštite kritične infrastrukture i javnih prostora, organizovalo je u saradnji sa projektom „Jačanje otpornosti kritične infrastrukture i zaštite javnih i sajber prostora od bezbjednosnih prijetnji na Zapadnom Balkanu – CEPS & cyber“ posjetu Projektnog tima i dva odvojena sastanka sa predstavnicima nadležnih institucija Republike Srpske.

Na sastanku sa članovima Interresorne radne grupe za implementaciju Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj razmatrani su postojeći pravni, institucionalni i operativni okvir, raspoloživi kapaciteti, kao i potrebe i izazovi u oblasti zaštite kritičnih subjekata i kritične infrastrukture.

Posebna pažnja posvećena je procjeni rizika i prijetnji, razmjeni informacija i praktičnih iskustava, te mogućnostima za dalje unapređenje sistema zaštite kritične infrastrukture u Republici Srpskoj. Drugi sastanak bio je posvećen zaštiti javnih prostora, a održan je sa predstavnicima MUP-a Republike Srpske i drugih institucija nadležnih za ovu oblast. Razgovarano je o metodologiji procjene rizika i ranjivosti, identifikaciji prostora od posebnog bezbjednosnog značaja, potencijalnim prijetnjama, postojećim mjerama zaštite i mogućnostima za njihovo unapređenje.

U okviru sastanaka posebno su razmatrana pitanja bezbjednosti bespilotnih letjelica, uključujući postojeće UAS/C-UAS sisteme, procedure i operativne kapacitete za otkrivanje i postupanje u slučaju zloupotrebe bespilotnih letjelica, kao i procjenu rizika i prijetnji, koordinaciju nadležnih institucija i razmjenu praktičnih iskustava.

Cilj aktivnosti koje provodi MUP Republike Srpske jeste jačanje otpornosti kritičnih subjekata, kritične infrastrukture i javnih prostora, unapređenje postojećih bezbjednosnih mehanizama i jačanje kapaciteta nadležnih institucija za prevenciju i odgovor na savremene bezbjednosne prijetnje, saopštio je MUP Srpske.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Policija

Republika Srpska

Sajber prijetnja

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