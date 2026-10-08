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Peskov: Zamrzavanje konflikta ne doprinosi rješenju

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08.10.2026 11:48

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Zamrzavanje sukoba u Ukrajini neće pomoći njegovom rješavanju, a potrebne su sveobuhvatne mjere da bi se to postiglo, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je naveo da je Rusija uvjerena da rješenje u Ukrajini mora biti sveobuhvatno i da parcijalne mjere neće biti dovoljne.

"Privremeno zaustavljanje ili zamrzavanje takođe neće pomoći", naglasio je portparol Kremlja.

Peskov je rekao da u ovom trenutku nisu vidljive šanse za mirno rješavanje situacije u vezi sa Ukrajinom, prenosi Srna.

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Rusija

Dmitrij Peskov

Ukrajina

Kremlj

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