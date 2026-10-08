Peskov: Zamrzavanje konflikta ne doprinosi rješenju

Zamrzavanje sukoba u Ukrajini neće pomoći njegovom rješavanju, a potrebne su sveobuhvatne mjere da bi se to postiglo, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je naveo da je Rusija uvjerena da rješenje u Ukrajini mora biti sveobuhvatno i da parcijalne mjere neće biti dovoljne.

"Privremeno zaustavljanje ili zamrzavanje takođe neće pomoći", naglasio je portparol Kremlja.

Peskov je rekao da u ovom trenutku nisu vidljive šanse za mirno rješavanje situacije u vezi sa Ukrajinom, prenosi Srna.