Peskov: Zamrzavanje konflikta ne doprinosi rješenju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zamrzavanje sukoba u Ukrajini neće pomoći njegovom rješavanju, a potrebne su sveobuhvatne mjere da bi se to postiglo, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je naveo da je Rusija uvjerena da rješenje u Ukrajini mora biti sveobuhvatno i da parcijalne mjere neće biti dovoljne.
"Privremeno zaustavljanje ili zamrzavanje takođe neće pomoći", naglasio je portparol Kremlja.
Peskov je rekao da u ovom trenutku nisu vidljive šanse za mirno rješavanje situacije u vezi sa Ukrajinom, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h1
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
05
14
58
14
55
14
54
14
50
Trenutno na programu