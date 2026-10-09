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Minić i Macut danas u Banjaluci

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09.10.2026 07:27

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Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banjaluci sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom.

Oni će potom prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije "Od znanja ćuprija - nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda".

Ovu manifestaciju organizuje Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.

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Savo Minić

Đuro Macut

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