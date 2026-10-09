Minić i Macut danas u Banjaluci

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banjaluci sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom.

Oni će potom prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije "Od znanja ćuprija - nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda".

Ovu manifestaciju organizuje Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.