Posao iz snova u Finskoj: Za sedam dana plaćaju 2.000 evra

Putovanje po finskim ostrvima, uživanje u mirisima mora i borovih šuma, uz zaradu od 2.000 evra za svega nekoliko dana, zvuči kao posao iz snova. Upravo takvu priliku nudi jedna turistička organizacija u Finskoj.

Umjesto sjedenja u kancelariji, svakodnevnih sastanaka i uobičajenih radnih obaveza, izabrani kandidat obilaziće ostrva Baltičkog mora, istraživati prirodu, mirisati lokalne biljke i bilježiti svoja iskustva.

I sve to za novčanu naknadu od 2.000 evra bruto za najviše sedam dana, uz plaćene troškove putovanja i smještaja.

Iza neobičnog konkursa stoji turistička organizacija „Vizit Turku Arhipelago“ (Visit Turku Archipelago), koja traži osobu spremnu da postane zvanični „nos“ arhipelaga Turku, jednog od najpoznatijih ostrvskih područja Finske, prenosi Nova.

Njen zadatak biće da otkrije karakteristične mirise ovog područja i predstavi ih ljudima širom svijeta.

Organizatori tvrde da njihov arhipelag ima neke od najljepših mirisa na planeti, ali žele da tu tvrdnju predstave kroz iskustvo osobe koja će ostrva istraživati prvenstveno čulom mirisa.

Kako prenosi Nova.rs, iza kampanje stoji marketinška agencija „Junajted imadžinejšns“ (United Imaginations), a u promociji učestvuje i francuski glumac Lamber Vilson, poznat po ulozi u filmskom serijalu „Matriks“.

Vilson se pojavljuje u promotivnom filmu kao čovjek zadužen za pronalaženje idealnog kandidata.

Koliko se plaća i koliko traje posao?

Iako na prvi pogled djeluje kao marketinška šala, organizatori ističu da je riječ o stvarnom, plaćenom poslu.

Sa izabranim kandidatom biće potpisan ugovor o radu na određeno vrijeme, a angažman će trajati od pet do sedam dana tokom maja ili juna 2027. godine.

Tačan termin biće dogovoren sa osobom koja dobije posao.

Za ovaj kratkotrajni angažman predviđena je naknada od 2.000 evra bruto, uz dodatnu zakonom propisanu naknadu za godišnji odmor.

Važno je naglasiti da nije riječ o mjesečnoj plati, već o ukupnom iznosu za posao koji traje najviše sedam dana.

Osim toga, poslodavac pokriva troškove putovanja do arhipelaga i smještaja tokom boravka u Finskoj.

To znači da izabrani kandidat neće morati sam da plaća avionske karte i smještaj.

Šta će zapravo raditi osoba koja dobije posao?

Radno mjesto budućeg zaposlenog neće biti kancelarija, već ostrva, obale, borove šume, tradicionalne finske saune i mala naselja uz Baltičko more.

Njegov zadatak biće da istražuje mirise koji ovo područje čine posebnim, ali i da ih opiše tako da kod drugih ljudi probudi želju da posjete Finsku.

Miris svježe pečenog hljeba, slani morski vazduh, dim iz tradicionalnih sauna, borove iglice poslije kiše, zagrijane stijene na obali i mirisi lokalnog bilja samo su dio onoga što će budući zaposleni istraživati.

Ipak, neće biti dovoljno samo šetati prirodom i uživati u njenim mirisima.

Izabrana osoba moraće samostalno da snima fotografije i video-materijale koji će kasnije biti korišteni na društvenim mrežama i drugim promotivnim kanalima turističke organizacije.

Na kraju putovanja očekuje se i izvještaj o otkrivenim mirisima, koji će poslužiti za izradu posebnog turističkog vodiča.

Ideja je da budući posjetioci arhipelaga, osim preporuka šta treba da vide i fotografišu, dobiju i vodič kroz mirise koje vrijedi doživjeti.

Ko može da se prijavi?

Za ovaj posao nije potrebno posebno obrazovanje niti prethodno iskustvo u industriji parfema.

Organizatori traže osobu sa izraženim čulom mirisa, sposobnošću zapažanja i talentom da svoja iskustva zanimljivo prenese drugima.

Kandidati moraju imati najmanje 18 godina, biti dostupni tokom predviđenog perioda angažmana i posjedovati opremu za snimanje fotografija i video-zapisa.

Za snimanje je dovoljan i kvalitetan pametni telefon.

Međutim, postoji jedan važan uslov koji zainteresovani ne bi trebalo da zanemare.

Kandidat mora imati zakonsko pravo na rad u Finskoj, kako u trenutku prijavljivanja, tako i tokom obavljanja posla 2027. godine.

Konkurs je međunarodni, što znači da se mogu prijaviti i zainteresovani iz drugih država, ali samo ukoliko ispunjavaju ovaj uslov.

Sama prijava ne obezbjeđuje pravo na rad u Finskoj.

Kako izgleda prijava za ovaj neobični posao?

Ni postupak prijavljivanja nije klasičan.

Umjesto slanja samo biografije i motivacionog pisma, zainteresovani treba da snime kratak video za Instagram ili Tiktok.

U snimku je potrebno da se predstave, odaberu predmet po želji, pomirišu ga i opišu njegove mirisne karakteristike.

Organizatori žele da vide koliko kandidati dobro zapažaju mirise, ali i koliko uvjerljivo mogu da prenesu takvo iskustvo pred kamerom.

Video treba objaviti na javnom profilu, označiti nalog @saaristo_finland i koristiti oznaku #SaaristoNoseJob.

Nakon toga potrebno je popuniti prijavni obrazac na zvaničnoj stranici kampanje.

Prilikom izbora ocjenjivaće se sposobnost opisivanja mirisa, nastup pred kamerom, prisustvo na društvenim mrežama i ukupan utisak koji kandidat ostavi.

Klasičnih razgovora za posao neće biti. Odluka će biti donesena na osnovu prijave i dostavljenog video-snimka.

Do kada traje konkurs?

Rok za prijavljivanje je 25. oktobar 2026. godine.

Prema najavljenom rasporedu, svi kandidati trebalo bi da dobiju odgovor elektronskom poštom najkasnije do 10. novembra.

Ime izabrane osobe biće javno objavljeno 17. novembra 2026. godine.

Sam posao obavljaće se tokom maja ili juna naredne godine.

Arhipelag sa oko 40.000 ostrva

Arhipelag Turku nalazi se na jugozapadnoj obali Finske, u Baltičkom moru, i obuhvata približno 40.000 ostrva i malih stjenovitih ostrvaca.

Riječ je o jednom od najvećih ostrvskih područja na svijetu, poznatom po razuđenoj obali, šumama, malim naseljima i očuvanoj prirodi.

Veliki dijelovi ovog područja od 1994. godine pripadaju Uneskovoj mreži rezervata biosfere, zbog izuzetne prirodne raznovrsnosti i značaja očuvanja lokalnog ekosistema.

Francuski glumac Lamber Vilson, koji je učestvovao u snimanju promotivne kampanje, izjavio je da su ga u Finskoj posebno oduševili pejzaži, svjetlost, voda i kvalitet vazduha.

U sjećanju mu je ostao sunčan dan u gradu Pargas, kada je uživao u mirisu jabuka i njihovih stabala.

Upravo takva jednostavna iskustva organizatori žele da pretvore u razlog zbog kojeg bi turisti posjetili ovaj dio Finske.

Njihova ideja nije samo da predstave prirodne ljepote arhipelaga, već i da promijene način na koji ljudi doživljavaju putovanja.

Umjesto uobičajenih turističkih preporuka o znamenitostima i mjestima za fotografisanje, posjetiocima žele da ponude nešto drugačije – vodič kroz mirise.

A za jednog kandidata to će značiti priliku da nekoliko dana provede istražujući finska ostrva i za taj neobični posao dobije 2.000 evra.