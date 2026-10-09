Dodik: Ujediniti naučne potencijale Srpske i Srbije za dobrobit Srba

Predsjednik Milorad Dodik poručio je danas da je potrebno integrisati naučne potencijale Republike Srpske i Srbije, uključujući i akademije nauka, kako bi se dodatno osnažili nauka i znanje i proširili potencijali srpskog naroda.

Dodik je na manifestaciji "Od znanja ćuprija – nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda", koja se održava u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske /ANURS/ u Banjaluci, pozvao naučne radnike i članove akademija da se ujedine pod jedan krov da bi zajedno širili potencijal do mjere koju zaslužuju srpski narod i nauka.

On je istakao da bi integrisanje Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti moglo donijeti novi potencijal, te da je okupljanje i integracija znanja najbolji put za razvoj.

Dodik je rekao da nauka treba da ima značajnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta srpskog naroda, ističući da je potrebno prevazići podjele na osnovu teritorijalnih i drugih identiteta.

"Nauka mora jednog dana da kaže da je to jedan narod", naglasio je Dodik i dodao da bi naučni potencijal trebalo iskoristiti tako da stavovi o ovim pitanjima ne ostanu samo na nivou pojedinačnih mišljenja, već da postanu dio naučnih radova.

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Dodik je ukazao i na potrebu da naučnici i akademici građanima na pristupačan način objasne značaj novih tehnologija, posebno vještačke inteligencije, njene mogućnosti i potencijalne opasnosti.

On je poručio da naučni radnici trebaju da aktivnije učestvuju u javnom životu i da se bore za svoje stavove, ističući da narod poštuje naučne autoritete.

Dodik je istakao da Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske može računati na podršku institucija Srpske, te pozvao njene predstavnike da predlože programe koji će doprinijeti razvoju nauke i znanja.

Jednodnevna manifestacija "Od znanja ćuprija – nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda" okuplja naučnike iz Republike Srpske, Srbije i dijaspore, a cilj je razgovor o mogućnostima saradnje i daljem razvoju naučne, kulturne i umjetničke misli, prenosi Srna.