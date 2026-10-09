Logo

Dodik: Ujediniti naučne potencijale Srpske i Srbije za dobrobit Srba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 12:18

Komentari:

0
Манифестација "Од знања ћуприја"
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik poručio je danas da je potrebno integrisati naučne potencijale Republike Srpske i Srbije, uključujući i akademije nauka, kako bi se dodatno osnažili nauka i znanje i proširili potencijali srpskog naroda.

Dodik je na manifestaciji "Od znanja ćuprija – nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda", koja se održava u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske /ANURS/ u Banjaluci, pozvao naučne radnike i članove akademija da se ujedine pod jedan krov da bi zajedno širili potencijal do mjere koju zaslužuju srpski narod i nauka.

On je istakao da bi integrisanje Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti moglo donijeti novi potencijal, te da je okupljanje i integracija znanja najbolji put za razvoj.

Dodik je rekao da nauka treba da ima značajnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta srpskog naroda, ističući da je potrebno prevazići podjele na osnovu teritorijalnih i drugih identiteta.

"Nauka mora jednog dana da kaže da je to jedan narod", naglasio je Dodik i dodao da bi naučni potencijal trebalo iskoristiti tako da stavovi o ovim pitanjima ne ostanu samo na nivou pojedinačnih mišljenja, već da postanu dio naučnih radova.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik poručio Marfiju: Ne voliš ni sopstveni narod, nosi se dođavola

Dodik je ukazao i na potrebu da naučnici i akademici građanima na pristupačan način objasne značaj novih tehnologija, posebno vještačke inteligencije, njene mogućnosti i potencijalne opasnosti.

On je poručio da naučni radnici trebaju da aktivnije učestvuju u javnom životu i da se bore za svoje stavove, ističući da narod poštuje naučne autoritete.

Dodik je istakao da Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske može računati na podršku institucija Srpske, te pozvao njene predstavnike da predlože programe koji će doprinijeti razvoju nauke i znanja.

Jednodnevna manifestacija "Od znanja ćuprija – nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda" okuplja naučnike iz Republike Srpske, Srbije i dijaspore, a cilj je razgovor o mogućnostima saradnje i daljem razvoju naučne, kulturne i umjetničke misli, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Srbija

Republika Srpska

ANURS

Komentari (0)

Pročitajte više

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: SNSD i Dodik jedini imaju izborni suverenitet na svim nivoima vlasti

22 h

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да су дјеца разлог због којег је Република Српска побиједила и због којих су издржани притисци, суђења и пријетње.

Banja Luka

Dodik sa djecom u Banjaluci: Ručice naše male, da samo znate koliko ste mi leđa ojačale

1 d

1
„Хвала, пријатељу“: Додик упутио снажну поруку Нетанјахуу и Израелу

Republika Srpska

„Hvala, prijatelju“: Dodik uputio snažnu poruku Netanjahuu i Izraelu

1 d

1
Сакић: Шмит мислио да је Додик политички готов, убрзо је потјеран на врх дрвета, а затим у Њемачку

BiH

Sakić: Šmit mislio da je Dodik politički gotov, ubrzo je potjeran na vrh drveta, a zatim u Njemačku

1 d

1

Više iz rubrike

Након искључења Петровића: Сретен Вучковић именован за повјереника градског одбора

Republika Srpska

Nakon isključenja Petrovića: Sreten Vučković imenovan za povjerenika gradskog odbora

3 h

0
Манифестација "Од знања ћуприја"

Republika Srpska

Počela manifestacija "Od znanja ćuprija", prisustvuju Minić i Macut

4 h

0
Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Republika Srpska

Minić i Macut danas u Banjaluci

7 h

0
Унапријеђено стање на тржишту осигурања у Републици Српској

Republika Srpska

Unaprijeđeno stanje na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

12

Iz Kremlja najavili: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa

15

08

Mali Uroš iz Banjaluke se oglasio o Džekinoj poruci

15

04

Ćosić: Djeca su garant budućnosti i opstanka Istočnog Sarajeva

14

50

Pilaj: Nobelova nagrada za mir je najveća čast

14

43

Meksiko na udaru opasnog uragana: Simon jača iz sata u sat

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima