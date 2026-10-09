Macut u Banjaluci: Jačamo saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i infrastrukture

Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je aktuelnom premijeru Srpske Savi Miniću izbor za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima, izrazivši očekivanje da će nastavak koordinacije dvije vlade doprinijeti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture.

"To je dobra simbolika naših susreta koji pokazuju dobar trend. Nadam se da će njegov izbor potvrditi ovo što planiramo. Naravno, to sve smo uradili u koordinaciji i na osnovu velike povelje naroda koja govori o saradnji srpskog naroda sa obe obale Drine, a koje su postavili predsjednik /Aleksandar/ Vučić i /Milorad/ Dodik", rekao je Macut na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanaka članova vlada Srpske i Srbije.

On je naveo da su danas u Banjaluci prisutni ministri iz Vlade Srbije koji zaslužuju pohvale za svoj angažman na saradnji sa Srpskom.

"Danas smo dobili na dinamici naših operativnih radnih sastanaka. Ovi ministri zaslužuju pohvale na njihovom angažovanju. Nastavićemo sa koordinacijom, imaćemo koordinaciono tijelo koje predstavlja novi vid saradnje koji treba sve ovo da implementira", rekao je Macut, prenosi Srna.

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On je istakao da saradnja ide u korist jačanja kvaliteta obrazovanja.

"Mislim da je to budućnost integracije jednog prosvetnog, naučnog, ali i kulturnog prostora. Nastavićemo dobru sihronizaciju svih aktivnosti dva dela naroda koji su uvijek bliski. Dobićemo dobra rješenja i kada su u pitanju infrastrukturni projekti. Imaćemo dobar period u narednih godinu do dvije dana", naveo je Macut.