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Dodik: Zadovoljstvo je sresti se sa Macutom i razgovarati o saradnji Srpske i Srbije

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09.10.2026 12:47

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Додик: Задовољство је срести се са Мацутом и разговарати о сарадњи Српске и Србије
Foto: X / Milorad Dodik

Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom Vlade Republike Srbije Đurom Macutom i ministrima u Vladi Srbije i razgovarati o saradnji Republike Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima, uz obostranu opredijeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Naveo je da Republiku Srpsku i Srbiju povezuju posebne veze, međusobno povjerenje, a naša je odgovornost, kaže Dodik, da ih svakodnevno potvrđujemo konkretnim djelima i rezultatima na dobrobit našeg naroda sa obje strane Drine.

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Đuro Macut

Milorad Dodik

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