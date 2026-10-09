Dodik: Zadovoljstvo je sresti se sa Macutom i razgovarati o saradnji Srpske i Srbije

Uvijek je zadovoljstvo sresti se s predsjednikom Vlade Republike Srbije Đurom Macutom i ministrima u Vladi Srbije i razgovarati o saradnji Republike Srpske i Srbije, zajedničkim planovima i projektima važnim za naše građane, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zahvalio sam na srdačnim čestitkama povodom ubjedljive izborne pobjede na proteklim izborima, uz obostranu opredijeljenost da nastavimo da jačamo naše bratske odnose i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Naveo je da Republiku Srpsku i Srbiju povezuju posebne veze, međusobno povjerenje, a naša je odgovornost, kaže Dodik, da ih svakodnevno potvrđujemo konkretnim djelima i rezultatima na dobrobit našeg naroda sa obje strane Drine.