Минић: Напредује транссрпска магистрала која спаја Бањалуку и Београд

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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је транссрпска магистрала која спаја Бањалуку и Београд историјски и стратешки пројекат чија изградња напредује, што је, како је рекао, најважније.
"Све што радимо од осталих пројеката је важно и напредујемо у сваком смислу. У децембру ћемо имати завршен заједнички гранични прелаз између Српске и Србије. Важно је што реализујемо стратешке пројекте", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са премијером Србије Ђуром Мацутом.
Он је истакао да Српска и Србија имају значајну сарадњу у науци што, како је навео, значи додатну надградњу.
"Желимо да интегришемо научну сарадњу формирањем фондова. Све што су урадили предсједници Милорад Додик и Александар Вучић када је ријеч о сарадњи Српске и Србије, остаће за сва времена. То је сарадња једног народа са свим елементима који подразумијевају јединство", нагласио је Минић.
Он је изразио задовољство динамиком развоја сарадње Српске и Србије.
Састанку су присуствовали министри у владама Републике Српске и Србије, преноси Срна.
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