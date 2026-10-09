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Минић: Напредује транссрпска магистрала која спаја Бањалуку и Београд

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09.10.2026 13:17

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Саво Минић и Ђуро Мацут
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је транссрпска магистрала која спаја Бањалуку и Београд историјски и стратешки пројекат чија изградња напредује, што је, како је рекао, најважније.

"Све што радимо од осталих пројеката је важно и напредујемо у сваком смислу. У децембру ћемо имати завршен заједнички гранични прелаз између Српске и Србије. Важно је што реализујемо стратешке пројекте", рекао је Минић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са премијером Србије Ђуром Мацутом.

Он је истакао да Српска и Србија имају значајну сарадњу у науци што, како је навео, значи додатну надградњу.

"Желимо да интегришемо научну сарадњу формирањем фондова. Све што су урадили предсједници Милорад Додик и Александар Вучић када је ријеч о сарадњи Српске и Србије, остаће за сва времена. То је сарадња једног народа са свим елементима који подразумијевају јединство", нагласио је Минић.

Он је изразио задовољство динамиком развоја сарадње Српске и Србије.

Састанку су присуствовали министри у владама Републике Српске и Србије, преноси Срна.

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Тагови :

Ђуро Мацут

Саво Минић

транссрпска магистрала

Србија

Република Српска

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