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Почела манифестација "Од знања ћуприја", присуствују Минић и Мацут

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09.10.2026 10:43

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Манифестација "Од знања ћуприја"
Фото: ATV

Манифестација "Од знања ћуприја – наука и знање у служби јединства и будућности српског народа" почела је данас у Бањалуци, а присуствују јој предсједници влада Србије и Републике Српске Ђуро Мацут и Саво Минић.

Манифестацији присуствује и предсједник Милорад Додик, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и министар за европске интеграције Српске Златан Клокић.

Једнодневни сусрет научника из Србије, Републике Српске и дијаспоре организују владе Србије и Републике Српске, а домаћин је Академија наука и умјетности Српске /АНУРС/.

Циљ манифестације је окупљање истакнутих научних радника из Србије, Републике Српске и дијаспоре ради разговора о могућностима сарадње и даљем правцу развоја научне, културне и умјетничке мисли.

У пријеподневном дијелу предвиђена су излагања министра у Влади Србије Ђорђа Милићевића, академика Драгана Симеуновића, професора Ранка Шкрбића, дописног члана АНУРС и професора Жељка Будимира.

Манифестација "Од знања ћуприја"

Услиједиће излагања представника дијаспоре, међу којима су професори Нешо Шојић, Саша Јашин, Биљана Турањанин, као и професори Марјан Марјановић и Младен Тодоровић, те доктор Давор Вукелић, преноси Срна.

У поподневном дијелу предвиђена су излагања научника из Србије и Републике Српске, међу којима су академици Дарко Танасковић, Драган Станић, Милан Недељковић, Милован Бојић и Елизабета Ристановић, те професори Драга Мастиловић, Бранко Ракић, Светлана Шеатовић, Јелена Друловић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Република Српска

Србија

Саво Минић

Ђуро Мацут

Од знања ћуприја

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