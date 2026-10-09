Почела манифестација "Од знања ћуприја", присуствују Минић и Мацут

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Манифестација "Од знања ћуприја – наука и знање у служби јединства и будућности српског народа" почела је данас у Бањалуци, а присуствују јој предсједници влада Србије и Републике Српске Ђуро Мацут и Саво Минић.
Манифестацији присуствује и предсједник Милорад Додик, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и министар за европске интеграције Српске Златан Клокић.
Једнодневни сусрет научника из Србије, Републике Српске и дијаспоре организују владе Србије и Републике Српске, а домаћин је Академија наука и умјетности Српске /АНУРС/.
Циљ манифестације је окупљање истакнутих научних радника из Србије, Републике Српске и дијаспоре ради разговора о могућностима сарадње и даљем правцу развоја научне, културне и умјетничке мисли.
У пријеподневном дијелу предвиђена су излагања министра у Влади Србије Ђорђа Милићевића, академика Драгана Симеуновића, професора Ранка Шкрбића, дописног члана АНУРС и професора Жељка Будимира.
Услиједиће излагања представника дијаспоре, међу којима су професори Нешо Шојић, Саша Јашин, Биљана Турањанин, као и професори Марјан Марјановић и Младен Тодоровић, те доктор Давор Вукелић, преноси Срна.
У поподневном дијелу предвиђена су излагања научника из Србије и Републике Српске, међу којима су академици Дарко Танасковић, Драган Станић, Милан Недељковић, Милован Бојић и Елизабета Ристановић, те професори Драга Мастиловић, Бранко Ракић, Светлана Шеатовић, Јелена Друловић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
7 ч0
Република Српска
20 ч1
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
19 ч0
Република Српска
19 ч0
Република Српска
20 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму