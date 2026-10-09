Naučnici otkrili mjesto u kojem žene imaju veće šanse da dožive 100 godina

Žene u malom mjestu Bolotana na Sardiniji imaju daleko veće izglede da dožive 100 godina nego žene u drugim dijelovima Italije, a naučnici sada istražuju koji bi faktori mogli da objasne ovu izuzetnu dugovječnost.

Na Sardiniji je identifikovano još jedno područje koje bi moglo da se izdvoji po izuzetnoj dugovečnosti stanovništva. Istraživači su u mjalom mestu Bolotana, oko 110 kilometara zapadno od prvobitno identifikovane "Plave zone", utvrdili da žene imaju izuzetno visoke izglede za dug život.

Sardinija je prije oko 20 godina postala poznata kao prvo područje na svetu označeno kao "Plava zona", odnosno mjesto u kojem stanovništvo pokazuje izraženu dugovječnost.

Naučnici su analizirali demografske podatke i utvrdili da žene u Bolotani imaju znatno veći očekivani životni vijek i veće izglede da dožive 100 godina u odnosu na prosjek u Sardiniji i Italiji, rezultati su nove studije.

Kolike su šanse da žene dožive 100 godina

Analiza demografskih podataka iz perioda od 2021. do 2025. godine pokazala je da 70-godišnja žena u Bolotani u prosjeku može da očekuje da će živjeti još 20,85 godina. Za poređenje, u provinciji Nuoro, kojoj Bolotana pripada, taj broj iznosi 18,61 godinu, na cijeloj Sardiniji 18,4 godine, a u Italiji 18,06 godina.

Još upečatljiviji je podatak da se procenjuje da 70-godišnja žena u Bolotani ima 13,83 odsto šanse da doživi 100 godina. Na drugim mjestima te šanse su znatno manje - 4,33 odsto u provinciji Nuoro, 4,43 odsto na Sardiniji i 3,54 odsto u cijeloj Italiji, piše Science alert.

Ekonomija Njemačka reže finansije: Unosna opcija za penzije ide u istoriju

"Smatramo da je ovo ženska populacija koja najduže živi na svijetu, ili je tome veoma blizu", smatraju stručnjaci.

Za razliku od žena, muškarci u Bolotani, iako takođe dugo žive, ne pokazuju tako izražen obrazac dugovječnosti. Prema navodima istraživača, 70-godišnji muškarac u Bolotani ima "umjereno viši" očekivani životni vijek od 16,02 godine, u poređenju sa nacionalnim prosjekom u Italiji od 15,48 godina.

Što se tiče pitanja šta ženama u Bolotani omogućava da žive tako dugo, odgovor za sada nije poznat. Istraživači navode da je to bilo van okvira njihove demografske analize, ali smatraju da bi buduća istraživanja na nivou pojedinaca mogla da ispitaju moguće biološke, bihevioralne i društvene faktore.

"Nekoliko mehanizama bi moglo da doprinese izraženoj prednosti žena u preživljavanju, uključujući genetsku osnovu, način ishrane, fizičku aktivnost, podršku porodice, društvenu povezanost, kontinuitet života u istom mjestu i dostupnost zdravstvene zaštite", navode istraživači u radu.

Region Lažni ljekar i trgovac naftom opljačkali penzionere

Ulogu bi mogla da ima i životna sredina. Olšanski napominje da stanovnici žive na strmom, brdovitom području, da se većina hrane proizvodi lokalno i da je društvena izolovanost rijetka.

"Imate tesno povezanu zajednicu u kojoj ljudi brinu jedni o drugima. Ljudi se uglavnom kreću pješke, a ne automobilima", napominje se.

Ipak, važno je napomenuti da su, zbog malog broja stanovnika Bolotane, rezultati analize veoma osjetljivi na period koji je obuhvaćen istraživanjem.

(rt balkan)