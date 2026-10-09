Vaš pametni televizor ima rok trajanja: Evo kako to da provjerite

Vaš pametni televizor ima rok trajanja, samo što on nema mnogo veze sa tim koliko dugo će ekran fizički raditi. Mnogo važniji datum je onaj kada proizvođač prestane da šalje ažuriranja, jer od tog trenutka počinju da se gomilaju problemi sa bezbjednošću i aplikacijama.

Zato televizor koji ste skupo platili može i dalje savršeno da prikazuje sliku, a da istovremeno polako gubi funkcije zbog kojih ste ga kupili kao pametni televizor.

Najvažnije je da provjerite koliko dugo proizvođač podržava baš vaš model. Taj podatak se najčešće nalazi na stranici za podršku proizvođača, uz konkretan model televizora, mada se pravila razlikuju od brenda do brenda.

Problem je što ne postoji jedinstven rok koji važi za sve pametne televizore. Neki modeli dobijaju ažuriranja nekoliko godina, dok pojedini noviji televizori imaju znatno duži period podrške.

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Samsung, recimo, za modele predstavljene od 2023. godine navodi sedam godina bezbjednosnih ažuriranja, dok je kod starijih modela taj period kraći. LG za svoje televizore navodi četiri godine opštih softverskih ažuriranja i pet godina bezbjednosne podrške.

Kod drugih proizvođača situacija je manje jasna. Roku i Vizio nemaju jedinstveno definisan rok za sve televizore, dok se kod uređaja sa operativnim sistemima Android TV (Android TV) ili Gugl TV (Google TV) podrška razlikuje u zavisnosti od proizvođača.

Zato nije dovoljno samo da na televizoru piše Gugl TV, Android TV ili neki drugi poznati sistem. Rok podrške određuje i proizvođač konkretnog televizora.

Šta se dešava kada podrška istekne?

Najgori scenario nije da se televizor jednog jutra više ne uključi. On će najvjerovatnije nastaviti da radi.

Problem nastaje postepeno. Aplikacije dobijaju nove verzije, mijenjaju zahtjeve i u jednom trenutku mogu prestati da rade na staroj verziji operativnog sistema.

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Tako se možete naći u situaciji da televizor savršeno prikazuje televizijske kanale i sadržaj sa uređaja povezanih putem HDMI (HDMI) priključka, ali da Netfliks (Netflix) ili neka druga aplikacija više ne radi kako treba.

Postoji i bezbjednosni problem. Pametni televizor je računar povezan na internet, pa zastarjeli softver može ostati bez zakrpa za nove bezbjednosne propuste.

To, međutim, ne znači da televizor treba odmah baciti čim proizvođač prestane da pruža podršku.

Ako vam ekran i dalje odgovara, problem možete riješiti relativno jednostavno. Na televizor se može priključiti noviji uređaj za strimovanje (streaming) ili set-top boks (set-top box), koji će preuzeti aplikacije i pametne funkcije.

Na taj način možete nastaviti da koristite isti televizor i nakon što njegov ugrađeni softver zastari.

Zato, kada sljedeći put budete provjeravali specifikacije televizora, nemojte gledati samo veličinu ekrana, kvalitet slike i cijenu. Provjerite i koliko dugo proizvođač planira da ga ažurira.

Jer pametni televizor nema rok trajanja napisan na kutiji, ali njegov softver ga i te kako ima.

(Telegraf)