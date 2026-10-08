Sakić: Šmit mislio da je Dodik politički gotov, ubrzo je potjeran na vrh drveta, a zatim u Njemačku

Milorad Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Šmita na vrh stabla, a onda su Šmita s vrha tog stabla vratili u Njemačku, kaže pravnik Damir Sakić, kao komentar na intervju koji je Šmit dao za njemačke medije.

Čitajući intervju Kristijana Šmita i način na koji danas govori o Dodiku, sjetio sam se jednog od dva sastanka u OHR-u kojima sam prisustvovao i onoga što je tada o Dodiku govorio.

Bilo je to negdje početkom 2024. godine, na prvom od ta dva sastanka. Šmit je tada rekao: „Dodik se penjao uz stablo, došao do vrha i sada ne zna kako da siđe.“ Time je implicirao da je Dodik došao do kraja, da je sudski postupak u toku i da je, po njegovom mišljenju, Dodik politički gotov.

Međutim, Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Šmita na vrh stabla, a onda su Šmita s vrha tog stabla vratili u Njemačku", rekao je Sakić.

Čitajući intervju Christiana Schmidta i način na koji danas govori o Dodiku, sjetio sam se jednog od dva sastanka u OHR-u kojima sam prisustvovao i onoga što je tada o Dodiku govorio. Bilo je to negdje početkom 2024. godine, na prvom od ta dva sastanka. Schmidt je tada rekao: „Dodik se penjao uz stablo, došao do vrha i sada ne zna kako da siđe.“ Time je implicirao da je Dodik došao do kraja, da je sudski postupak u toku i da je, po njegovom mišljenju, Dodik politički gotov. Međutim, Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Schmidta na vrh stabla, a onda su Schmidta s vrha tog stabla vratili u Njemačku. Možda su još gore od Schmidta prošli oni koji su tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Sada će upravo Dodik odlučivati o tome hoće li oni ostati predsjednici svojih stranaka. Život je zaista najveći cinik. — Damir Sakić (@_DamirSakic) October 8, 2026

Sakić se dotakao i onih koji su, kako je rekao, tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a.

"Možda su još gore od Šmita prošli oni koji su tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Sada će upravo Dodik odlučivati o tome hoće li oni ostati predsjednici svojih stranaka. Život je zaista najveći cinik", naveo je Sakić.

Podsjećamo, Kristijan Šmit, govoreći za njemačke medije, nije krio razočarenje što opozicija nije "oborila" Milorada Dodika, te je na račun lidera SNSD-a izrekao mnoge uvrede.