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Sakić: Šmit mislio da je Dodik politički gotov, ubrzo je potjeran na vrh drveta, a zatim u Njemačku

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08.10.2026 10:11

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Сакић: Шмит мислио да је Додик политички готов, убрзо је потјеран на врх дрвета, а затим у Њемачку
Foto: Tanjug/AP/Paul Vernon, ATV

Milorad Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Šmita na vrh stabla, a onda su Šmita s vrha tog stabla vratili u Njemačku, kaže pravnik Damir Sakić, kao komentar na intervju koji je Šmit dao za njemačke medije.

Čitajući intervju Kristijana Šmita i način na koji danas govori o Dodiku, sjetio sam se jednog od dva sastanka u OHR-u kojima sam prisustvovao i onoga što je tada o Dodiku govorio.

Bilo je to negdje početkom 2024. godine, na prvom od ta dva sastanka. Šmit je tada rekao: „Dodik se penjao uz stablo, došao do vrha i sada ne zna kako da siđe.“ Time je implicirao da je Dodik došao do kraja, da je sudski postupak u toku i da je, po njegovom mišljenju, Dodik politički gotov.

Međutim, Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Šmita na vrh stabla, a onda su Šmita s vrha tog stabla vratili u Njemačku", rekao je Sakić.

Sakić se dotakao i onih koji su, kako je rekao, tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a.

"Možda su još gore od Šmita prošli oni koji su tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Sada će upravo Dodik odlučivati o tome hoće li oni ostati predsjednici svojih stranaka. Život je zaista najveći cinik", naveo je Sakić.

Podsjećamo, Kristijan Šmit, govoreći za njemačke medije, nije krio razočarenje što opozicija nije "oborila" Milorada Dodika, te je na račun lidera SNSD-a izrekao mnoge uvrede.

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Tagovi :

Kristijan Šmit

Damir Sakić

Milorad Dodik

SNSD

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