Umrla Margaret Hamilton

Margaret Hamilton, pionirka računarstva čiji je softver omogućio prvo slijetanje na Mjesec, preminula je, saopštio je u srijedu Institut za tehnologiju Masačusetsa (MIT). Imala je 90 godina, javio je „Gardijan“.

U doba prije nego što su nazivi poput softverski inženjer i kompjuterski naučnik postali uobičajeni, Hamiltonova, koja je preminula 30. septembra, naučila je da programira pod mentorstvom poznatog meteorologa sa MIT-a.

Nastavila je da usavršava svoju vještinu u laboratoriji MIT-a, pišući softver koji je mogao da detektuje neprijateljske avione. Kada je institut dobio ugovor sa američkom svemirskom agencijom NASA za razvoj softvera za letove misija Apolo, odmah je prihvatila priliku.

– Privukla me je sama ideja, kao i činjenica da to nikada ranije nije urađeno. Bila sam prvi programer koji se pridružio i prva žena koju su zaposlili – rekla je ona za „Gardijan“ 2019. godine.

Nekoliko minuta prije nego što je 1969. letjelica Apolo 11 trebalo da uđe u istoriju slijetanjem na površinu Mjeseca, oglasio se alarm na brodskom kompjuteru, ukazujući na hitan slučaj. Suočena sa odlukom da li da prekine misiju, letjelica je nastavila dalje. Softver je radio upravo onako kako su Hamiltonova i njen tim zamislili.

– Brzo je postalo jasno da softver ne samo što obavještava sve da postoji problem sa hardverom, već ga i kompenzuje – ponovo pokrećući i uspostavljajući zadatke najvišeg prioriteta. Mehanizmi za detekciju grešaka i oporavak pritekli su u pomoć – rekla je Hamiltonova.

Barak Obama je podsjetio na ovaj događaj kada joj je 2016. godine uručio Predsjedničku medalju slobode.

– Naši astronauti nisu imali mnogo vremena, ali su, na sreću, imali Margaret Hamilton – rekao je on.

Iza Hamiltonove su ostali kćerka, zet, dva unuka i četiri praunuka, navodi MIT.

(Telegraf)