Srpska ponovo na meti napada iz FBiH zbog inostranih lobiranja

Bošnjački mediji već danima izmišljaju razlog da optuže i napadnu Republiku Srpsku zbog inostranih lobiranja. Između ostalog, sporan je i ugovor sa kompanijom Continental Strategy.

"Da, imamo ugovor. Šta je sporno? Nismo htjeli to da radimo kao Dino Konaković i da peremo prozore za 350 hiljada dolara ili izmišljamo nešto. Nama treba istina u Republici Srpskoj i ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti. To što je sad taj ugovor postao smetnja je zbog političkog debakla u Federaciji i zbog geostrateškog gubitka i svega onog što je imalo političko Sarajevo. Ovdje je sve jasno kao dan", poručio je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Globalistički mediji pokušavaju da se preko Republike Srpske obračunaju sa predsjednikom Trampom, a sarajevski mediji se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko predsjednika Trampa kojeg otvoreno mrze, poručuje Željka Cvijanović. Republika Srpska poštuje politiku i pristup aktuelne američke administracije i zbog toga smo izloženi napadima njenih protivnika iz Vašingtona i iz Sarajeva.

"Što se tiče lažnih tvrdnji da su Republika Srpska i njeni predstavnici eksponenti stranog uticaja, jasno poručujemo da smo mi isključivo prosrpski orijentisani i da sarađujemo sa svima koji poštuju nas i naš ustavni kapacitet zasnovan na Dejtonskom sporazumu. U moru laži koje se plasiraju ovih dana, najveća laž je da su predstavnici Republike Srpske nekome plaćali za sastanke sa zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država", jasna je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Napadi iz političkog Sarajeva su dokaz njihove frustracije zato jer je prestala da djeluje njihova propaganda u kojoj je političko Sarajevo simbol žrtve i pravednosti, poručuje Ognjen Tadić.

"Najgluplje u svemu tome je to što su izabrali priču gdje saradnja sa Republikom Srpskom kompromituje SAD. To je zaista neopjevana glupost zbog toga što je Republika Srpska danas u cijelom svijetu jedan od najboljih primjera kako jedna mala zemlja može da sarađuje sa velikim silama, ne petljajući se u njihove velike poslove, a nalazeći način da sačuva svoj interes i da se izbori za svoje mjesto u međunarodnoj zajednici", objasnio je pravnik Ognjen Tadić.

Republika Srpska nastoji da zaštiti svoj identitet, ustavne nadležnosti i hrišćanske vrijednosti. Očigledno je to nekima problem, ali nama nije, jer vjerujemo u ono za šta se borimo, jasna je Željka Cvijanović.