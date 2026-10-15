"Predviđanje" Baba Vange za novembar budi jezu: Dolaze vanzemaljci?

Zagonetne izjave koje se pripisuju bugarskoj mističarki Baba Vangi ponovo su u žiži interesovanja javnosti, dok se približava kraj 2026. godine.

Prema vjerovanju njenih sljedbenika, jedno od “predviđanja” se odnosi na događaj koji bi, kako se tvrdi, mogao da se odigra već narednog mjeseca i iz temelja “promijeni pogled čovječanstva na život u svemiru”.

Tako se navodi da je Baba Vanga “predvidjela” da će čovječanstvo u novembru 2026. godine “prvi put stupiti u kontakt s vanzemaljskim oblikom života”, kada bi “ogromna svemirska letjelica trebalo da uđe u Zemljinu atmosferu”.

Ipak, za ovu tvrdnju ne postoji dokumentovan izvor koji bi potvrdio da je Baba Vanga zaista izrekla takve riječi, prenosi Dejli Star.

Prema istim navodima, Baba Vanga je “predvidjela” i da će ljudi za 200 godina uspostaviti kontakt sa “braćom po razumu“, odnosno “bićima sličnog uma sa drugih svjetova”.

Sljedbenici bugarske mističarke tvrde i da je opisivala “vanzemaljce odjevene u prozirne odore koje svjetlucaju poput riblje krljušti”, a koji “potiču sa planete po imenu Vamfim“.

Prema tim tumačenjima, takva bića se pripremaju za “veliki događaj“ koji bi trebalo da zadesi čovječanstvo. Međutim, ni za ove pojedinosti nije moguće sa sigurnošću utvrditi da predstavljaju autentične, izvorno zabilježene riječi Baba Vange.

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Prema drugim “predviđanjima” koja su prenosili njeni sljedbenici, “kraj svijeta će se dogoditi 5079. godine”. Put do tog dalekog datuma, prema ovom nizu tvrdnji, trebalo bi da obilježe događaji koji zvuče kao spoj naučne fantastike i futurističkih spekulacija.

Nije ostavila zapise svojih "predviđanja"

Prvi značajan nagovještaj navodno bi se pojavio 2125. godine, kada bi stručnjaci u Mađarskoj trebalo da prime “signale iz dubokog svemira”. Pet godina kasnije, 2130, vanzemaljci bi, prema istim navodima, “pomogli ljudima da ovladaju životom pod vodom”.

Ukoliko se vjeruje tumačenjima koja kruže među poštovaocima Baba Vange, čovječanstvo bi 2221. godine došlo do “zastrašujućeg otkrića”, čija priroda u dostupnim prepričavanjima nije jasno objašnjena. Potom bi, 2288. godine, počela “putovanja kroz vrijeme”.

Prema navodima koji se prenose u okviru priča o proročkom nasljeđu Baba Vange, do 4302. godine širom planete trebalo bi da “izrastu novi gradovi”, nakon rata koji bi, prema tim tvrdnjama, prethodno “obilježio početak tog vijeka”.

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U istom periodu, navodno, pojavila bi se i nova, “velika religija”. Njeni vjerski poglavari, kako se navodi, “podsticali bi razvoj nauke i tehnologije”, dok bi naučnici otkrili “univerzalne mehanizme koji stoje iza svih bolesti”.

Podsjećamo, Baba Vanga nije ostavila zapise svojih “predviđanja“. Tvrdnje o njenim vizijama uglavnom potiču od rođaka i sljedbenika koji su ih, prema dostupnim navodima, bilježili i tumačili nakon njene smrti.

Pojedini kritičari su upravo zbog toga dovodili u pitanje da li su njene riječi naknadno pravilno prenijete i protumačene.

(Telegraf.rs)