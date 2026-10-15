Istanbul: Zbog poplava škole ni sutra neće raditi

Autor:ATV redakcija
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Vlasti u Istanbulu saopštile su danas da škole u tom gradu, zbog poplava koje su izazvale jake kiše koje padaju od utorka, neće biti otvorene ni sutra.
Kako je saopšteno, škole ne rade ni danas a prvi naredni radni dan biće u ponedjeljak, prenosi Hurijet.
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Zamjenik gradonačelnika Gradske opštine Istanbul Nuri Aslan je saopštio da je nekim dijelovima grada palo između 130 i 273 kilograma kiše po kvadratnom metru.
Aslan je rekao da se Istanbul suočio sa jednom od najobilnijih kiša posljednjih godina, pri čemu je obilna kiša, koja je počela u utorak ujutru, nastavila da pada tokom cijelog dana i intenzivirala se je tokom naredne noći.
Nakon obilnih padavina u Bejkozu, u azijskom dijelu Istanbula, bočni zidovi mosta preko potoka Čamlibahče u Tokatkoju su se srušili, zbog čega je put u tom dijelu grada zatvoren za saobraćaj a neka od vozila koja su parkirana na mostu naslonjena su na metalne barijere.
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Najmanje dvije osobe, među kojima i jedno dijete (14), izgubile su život u poplavama u Istanbulu, a evakuisano je 595 građana.
(Srna)
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