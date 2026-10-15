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Muškarac sam sebi slao prijeteće poruke, pa prijavio lažno tri osobe: Prijeti mu do 5 godina zatvora

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15.10.2026 13:04

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 protiv M. Š., kojeg se tereti da je sam sebi slao prijeteće SMS poruke, a potom policiji lažno prijavio tri osobe tvrdeći da su mu one prijetile.

Prema navodima optužnice, M. Š. je 27. juna 2025. godine u prostorijama Federalne uprave policije, Detašman Livno, podnio kaznenu prijavu protiv osoba inicijala V. M., V. M. i F. M., navodeći da su mu četiri dana ranije poslale prijeteće poruke i time ugrozile njegovu sigurnost.

Tužilaštvo, međutim, tvrdi da je optuženi poruke slao sam sebi, mijenjajući SIM kartice u vlastitom mobilnom telefonu, iako je znao da ih prijavljene osobe nisu poslale.

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Opštinski sud u Livnu optužnicu je potvrdio 13. oktobra 2026. godine, a M. Š. se tereti za kazneno djelo lažnog prijavljivanja, za koje je prema Kaznenom zakonu FBiH predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Ročište za izjašnjenje o krivnji zakazano je za 11. novembra 2026. godine.

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Livno

Optužnica

Lažna prijava

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