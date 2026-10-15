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Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

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15.10.2026 14:17

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Тадић: Јавност очекује нови устав Српске
Foto: ATV

Pravnik Ognjen Tadić izjavio je da javnost očekuje da se nastavi kapitalni posao izrade novog ustava Republike Srpske, o čemu je odluku u prošlom mandatu donijela Narodna skupština, te da Srpska stupi u novu fazu ustavnopravnog razvoja.

"Ustavnopravni razvoj Republike Srpske ima snažan i zdrav korijen u suverenoj volji našeg naroda", rekao je Srni Tadić.

On je podsjetio da je bilo više pokušaja da se taj razvoj omete stranim i protivpravnim intervencijama i nedemokratskim pritiscima.

"U prošlom mandatu Narodna skupština donijela je odluku o pristupanju konsolidaciji ovih pitanja i izradi novog teksta Ustava Republike Srpske", naveo je Tadić.

Tadić je konstatovao da javnost, stoga, sa pravom očekuje da se taj kapitalni posao nastavi i da se definišu odredbe koje će predstavljati novu fazu ustavnopravnog razvoja Republike Srpske.

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Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je plan da 9. januara bude proglašen novi ustav Republike Srpske, koji će biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Srpske.

Dodik je, između ostalog, istakao da će u novom ustavu biti navedeno da je Banjaluka glavni grad Republike Srpske, a Pale prijestonica, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ognjen Tadić

Ustav Republike Srpske

pravnik

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