Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

Radnici i kolege su se na tri lokacije u Trapistima, u Banjsko rekreativnom centru "Terme Banjaluka", te u poslovnoj jedinici ambulantni "Park" minutom ćutanja, aplauzom i sirenama oprostili od svog dugogodišnjeg direktora.

Sahrana doktora Talića biće obavljena u petak, u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

(RTRS)