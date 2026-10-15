Logo

Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 14:28

Komentari:

1
Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"
Foto: Facebook

Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali su danas počast preminulom direktoru Goranu Taliću.

Radnici i kolege su se na tri lokacije u Trapistima, u Banjsko rekreativnom centru "Terme Banjaluka", te u poslovnoj jedinici ambulantni "Park" minutom ćutanja, aplauzom i sirenama oprostili od svog dugogodišnjeg direktora.

Sahrana doktora Talića biće obavljena u petak, u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Talić

Dr Miroslav Zotović

Zavod Miroslav Zotović

Komentari (1)

Više iz rubrike

Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

Republika Srpska

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

3 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske traži odgovorne za zastoj u RiTE Ugljevik

5 h

8
Сједница Владе Републике Српске, 15.10.2026.

Republika Srpska

Završena sjednica Vlade Srpske: Poznato šta je usvojeno

6 h

3
Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"

Republika Srpska

Šešlija: Neizbrisiv trag Talića u medicinskoj struci

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

17

57

Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"

17

46

Borac protiv Panatinaikosa u Atini: Poznati sastavi timova

17

40

ATV u Atini: Navijači Borca sutra pred sudijom za prekršaje

17

35

Dvostruki šampion „Mr. Olimpije“ i glumac iz filma „Paklene ulice“ stiže u Banjaluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima