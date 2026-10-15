Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

Autor:ATV redakcija
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Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali su danas počast preminulom direktoru Goranu Taliću.
Radnici i kolege su se na tri lokacije u Trapistima, u Banjsko rekreativnom centru "Terme Banjaluka", te u poslovnoj jedinici ambulantni "Park" minutom ćutanja, aplauzom i sirenama oprostili od svog dugogodišnjeg direktora.
Sahrana doktora Talića biće obavljena u petak, u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.
(RTRS)
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