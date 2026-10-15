Aktivan požar na ostrvu u Hrvatskoj, proširio se zbog jake bure

Na hrvatskom ostrvu Jakljan aktivan je požar koji je zahvatio šumu i nisko rastinje, a zbog jake bude proširio se tokom noći, izjavio je šef vatrogasaca Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Simović je rekao da su se tokom noći probili do rubova požara, da gašenje ide sporo, ali da su se uključili i kanaderi jer se vjetar smirio.

On je naveo da je na terenu 28 vatrogasaca i dva kanadera, prenose hrvatski mediji.

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Požar na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim vatrogascima prijavljen je u utorak, 13. oktobra dubrovačkim vatrogascima, koji su do večeri uspjeli da ga stave pod kontrolu, ali se zbog jake bude ponovo aktivirao iza ponoći, prenosi Srna.

Požar se juče proširio zbog jake bure, koja je onemogućila gašenje iz vazduha, te je na požarištu ostalo 25 vatrogasaca.