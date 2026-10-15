Logo

Aktivan požar na ostrvu u Hrvatskoj, proširio se zbog jake bure

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 10:28

Komentari:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Na hrvatskom ostrvu Jakljan aktivan je požar koji je zahvatio šumu i nisko rastinje, a zbog jake bude proširio se tokom noći, izjavio je šef vatrogasaca Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

Simović je rekao da su se tokom noći probili do rubova požara, da gašenje ide sporo, ali da su se uključili i kanaderi jer se vjetar smirio.

On je naveo da je na terenu 28 vatrogasaca i dva kanadera, prenose hrvatski mediji.

Пас на ланцу

Srbija

Čopor pasa litalica napao majku sa dvoje djece ispred vrtića

Požar na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim vatrogascima prijavljen je u utorak, 13. oktobra dubrovačkim vatrogascima, koji su do večeri uspjeli da ga stave pod kontrolu, ali se zbog jake bude ponovo aktivirao iza ponoći, prenosi Srna.

Požar se juče proširio zbog jake bure, koja je onemogućila gašenje iz vazduha, te je na požarištu ostalo 25 vatrogasaca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

požar

vjetar

Vatrogasci

Komentari (0)

Pročitajte više

Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.

Ekonomija

Hoće li biti stabilizacije cijena goriva? Ekonomista dao odgovor vozačima

4 h

1
МУП Српске

Hronika

Hapšenje u Tesliću: Dugovao 9.600 KM, vozio neregistrovan ford, pronađen džoint

4 h

0
ФСБ ухапсио шведског држављанина због планирања терористичког напада

Svijet

FSB uhapsio švedskog državljanina zbog planiranja terorističkog napada

4 h

0
Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука гасили су јуче, 14. октобра, пожар на аутомобилу.

Hronika

Gorio automobil u Banjaluci

4 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Spriječen sukob navijača u Splitu: Privedeno 57 osoba

6 h

0
Конобар носи тацну са чајником и шољом.

Region

Državljanin BiH uhapšen u Dubrovniku: Prisvojio više od 100.000 KM pazara

7 h

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Još jedna žrtva katastrofalnog požara u Omišu

1 d

0
Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

Region

Stižu znatno strože kazne za vozače: Do 5.000 evra, zatvor, oduzimanje automobila

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

14

26

Političar osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja dvije djevojčice

14

22

Životinje ženu "odvele" u zatvor: Psi, mačke i koze živjeli u jednom stanu

14

20

U drugom planu: Zoran Stevanović

14

17

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima