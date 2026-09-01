Дрипац тукао радника у Требињу на бензинској пумпи, сви стајали и гледали

Аутор:Славиша Ђурковић
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Требињска полиција ухапсила је А.Т. који је на бруталан начин претукао радника бензинске пумпе.
Радник, И.М. је због добијених повреда лица смјештен у ЈЗУ Свети Архиђакон Стефан - 9. јануар. Полиција је након добијања пријаве врло брзо идентификовала и ухапсила осумњиченог, а о случају је обавијештено тужилаштво.
Према незваничним информацијама АТВ-а, ријеч је о Алекси Тасовцу који је у тренутку напада био у алкохолисаном стању.
Према ономе што се види на снимку са надзорних камера, осумњичени улази у вербалну расправу са радником на бензинској пумпи који сједи на каси. Истовремено иза њега стоје два мушкарца.
Током расправе А.Т. се насилнички уноси раднику у лице након чега покушава да га ухвати и удари. У томе успијева и почиње да му чупа косу, док један мушкарац иза покушава да га смири.
Радник успијева да испод пулта дохвати тупи предмет којим се бранио, међутим, А.Т. му га одузима и почиње брутално да га удара. За то вријеме, два мушкарца која су се налазила иза њега су се повукли, док се на улазним вратима бензинске пумпе појављују два младића који очигледно покушавају вербално да га смире, али не прилазе да прекину премлаћивање. Након тога осумњичени А.Т. бјежи из радње, а повријеђени радник се једва придиже са пода.
Полицијски службеници Полицијске станице Требиње предузимају све мјере и радње на документовању кривичних дјела „Насилничко понашање“ из члана 362., „Тјелесна повреда“ из члана 131. став 2. и „Спречавање службеног лица у вршењу службене радње“ из члана 306. Кривичног законика Републике Српске против лица иницијала А.Т.
Полицијски службеници су иза поноћи, 31. августа, запримили пријаву да је у објекту једне пумпе непознато лице напало лице иницијала И.М., након чега се удаљило у непознатом правцу.
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